Klepačeva v polfinalu Parme

Andreja Klepač se je s hrvaško soigralko Darijo Jurak uvrstila v polfinale ženskih dvojic na teniškem turnirju WTA v italijanski Parmi. V četrtfinalu sta Slovenka in Hrvatica ugnali Britanko Eden Silva in Belgijko Kimberley Zimmermann s 6:1, 7:5. Petintridesetletna Koprčanka in dve leti starejša Hrvatica sta v prvem nizu prevladovali in ga dobili s 6:1. V drugem sta hitro zaostali za dva odvzema servisa (1:4). Nato sta se vrnili in sprva v deseti igri zapravili dve priložnosti za zmago, v 12. pa sta izkoristili prvo v igri in skupno tretjo v dvoboju ter se uvrstili v polfinale turnirja z nagradnim skladom 235.000 evrov.



Klepačeva je letos v polfinalu igrala le enkrat, in sicer v Katarju na začetku marca s partnerko Sanio Mirzo iz Indije. Takrat je bila boljša ameriško - nizozemska naveza Nicole Melichar/Demi Schuurs. V Parmi Klepačeva in Jurakova še čakata na tekmici za preboj v finale. V četrtek se bosta namreč v spodnjem delu žreba pomerili Japonka Misaki Doi in Tajvanka Su-Wei Hsieh proti Francozinji Elixane Lechemia in Američanki Ingrid Neel.

