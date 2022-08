Kljub razočaranju brez drame, Zidanškova bo zaupala procesu

V nadaljevanju preberite:

Zadnji turnir velike četverice v New Yorku se ni začel po željah slovenskih ljubiteljev tenisa. Medtem, ko so oči svetovne teniške javnosti povsem uperjene v napovedano slovo Serene Williams, sta se poslovila dva slovenska predstavnika, oba po maratonskih obračunih. Bolj zadovoljen je lahko gotovo Aljaž Bedene, ki ob svojem poslovilnem nastopu med posamezniki na velikih slamih ni bil daleč od presenečenja proti favoriziranemu Argentincu Pedru Cachinu. Tamara Zidanšek že nekaj ur prej ni upravičila vloge favorita in klonila proti ameriški posebni povabljenki žlahtnega porekla.