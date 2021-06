Ko stvari postanejo težke, pokliči 019: Djokerja Noleta

19

Novak Đoković in Stefanos Tsitsipas sta odigrala dvoboj za sladokusce. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Novak Đoković se ne da letom. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

V teniški zgodovini je bil kakšen dvoboj bolj epski kot včerajšnji medinv finalu odprtega prvenstva Francije, ampak ni jih bilo prav veliko.Srbski šampion se je po zaostanku z 0:2 v nizih dvignil kot feniks iz pepela in postal postal prvi igralec po več kot pol stoletja, ki je vsakega od štirih turnirjev za grand slam osvojil vsaj dvakrat. To je Beograjčanova 19. velika trofeja, zdaj zainzaostaja le še za eno. Legendi iz Švice in Španije lahko dohiti že kmalu v Wimbledonu, kamor se najboljši tenis vrača po izgubljenem letu zaradi pandemije koronavirusa.Bilo je 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2 in 6:4, 22-letni Grk je bil v svojem prvem velikem finalu blizu prvi zmagi, a mu ni uspelo zaustaviti naleta Noleta, ki je dobil že letošnje OP Avstralije v Melbournu in se zdi nezaustavljiv. Dvoboj na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier, ki je gledalcem jemal sapo, je trajal štiri ure in 11 minut.»V zadnjih 48 urah sem igral skoraj devet ur proti velikima tekmecema, bilo je zelo telesno in čustveno naporno, vendar sem zaupal v svoje sposobnosti in vedel, da zmorem,« je odleglo 34-letnemu Đokoviću, ki je v polfinalu, za poznavalce finalu pred finalom, premagal 13-kratnega pariškega šampiona Rafaela Nadala.»Vzdušje je bilo naelektreno. Rad bi se zahvalil vsem, ki so bili z menoj na tem neverjetnem potovanju,« je bil vzhičen številka 1 svetovnega tenisa, ki ima čas na svoji strani. Leto mlajši je od Nadala in skoraj šest let od Federerja. Z drugo zmago na Roland-Garrosu po petih letih ostaja tudi v igri za koledarski veliki slam. Ima devet lovorik iz Melbourna, pet iz Wimbledona in tri iz New Yorka. Je prvi po, ki je več kot enkrat osvojil vse štiri največje turnirje, in šele tretji v zgodovini.Ostal je dostojanstven, četudi je večina gledalcev v mestu luči stiskala pesti za 12 let mlajšega Tsitsipasa. »Najprej bi posvetil nekaj besed Stefanosu. Vem, kaj preživlja in kako hudo je izgubiti v finalu, še posebej, ker je bilo zanj prvič,« je bil spoštljiv Srb, ki je na pariškem pesku štirikrat izgubil v finalu, trikrat proti Nadalu in enkrat proti Stanu Wawrinki. »To so tekme, iz katerih se največ naučiš in te utrdijo. Verjamem, da bo Stefanos osvojil veliko naslovov,« je povedal Đoković, ki ima na twiterju vzdevek @DjokerNole.Tsitsipas je močno popustil po dveh osvojenih nizih, v katerih je bil dominanten, je pa v zadnjem pokazal zobe, kot jih je že v polfinalu proti. Malo je manjkalo, pa bi videli nov preobrat ... »Dal sem največ, kar zmorem. Za menoj je dober turnir in zadovoljen sem s svojo igro. Ampak vse pohvale si zasluži Novak, ki je v zadnjih letih pokazal, iz kakšnega šampionskega testa je. Iz njegovih uspehov črpam energijo in se učim. Upam, da mi bo nekega dne uspela polovica stvari, ki jih je naredil doslej.« Precej ambiciozno ...Pokala je velikima športnikoma izročil legendarni as, šestkratni prvak v Parizu. »Kar smo videli, je neverjetno. V tenisu ne gre veliko boljše. Žal pa je to tudi zelo krut šport, ki ima vedno samo enega zmagovalca. Mogoče bi morali to spremeniti,« se je Švedu zasmilil Grk, ki je naredil še korak višje od januarske prve uvrstitve v polfinale na OP Avstralije. Ampak tudi tam bo eden izmed vročih favoritov za lovoriko Đoković, ki zdaj proti Tsitsipasu vodi s 6:2 v zmagah in ne kaže nobenih znakov utrujenosti ali popuščanja. Še več, dlje kot trajajo dvoboji, boljši je.Pariz 2021 bo ostal v lepem spominu Slovencem, saj je Tamara Zidanšek prišla vse do polfinala.