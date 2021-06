Konec pariške pravljice za sijajno Zidanškovo

V osmi igri od 40:0 do izgube servisa in re-break

Anastasija Pavljučenkova je bila že 13. igralka na svetu. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Dvojna napaka vzela prvi niz

Tamara Zidanšek je v Parizu dosegla vrhunec kariere. FOTO: Martin Bureau/AFP

Rusinja na 2:0, slabo serviranje Zidanškove

Slovenka pokazala zobe, a spet popustila

se je od zanjo prelomnega OP Francije poslovila s porazom v polfinalu proti Anastasiji Pavljučenkovi. Bilo je 7:5 in 6:3 za izkušeno Rusinjo, 31. nosilko.: Tamara Zidanšek (Slo) 7:5, 6:3 STATISTIKA Barbora Krejćikova (Češ) : Maria Sakkari (Grč)Začelo se je odlično za 23-letno Konjičanko. Šest let starejši tekmici je takoj vzela igro na njen servis in po nekaj minutah je bilo 2:0. Toda Rusinja se je zbrala in kmalu sta sledila re-break za 2:2 ter preobrat na 2:3. Zidanškova se je zbrala, dobila svojo servisno igro na 15 in prekinila niz 0:3. Tudi Pavljučenkova ni imela težav ob svojem servisu in ga dobila na 30 – 3:4. Ob prvem premoru je bilo 6:6 pri winnerjih in 7:7 pri nevsiljenih napakah.Zidanškova je v osmi igri na svoj servis vodila s 40:0, toda tekmica je izenačila. Po dvojni napaki Slovenke pa imela žogico za break in jo po novi napaki tekmice izkoristila – 3:5. Pavljučenkova je servirala za zmago v prvem nizu, toda Zidanškova se ni dala, z agresivno igro je izenačila na 30:30 ter po čudežnem lobu v izgubljenem položaju, ko je žoga pristala na črti, prišla do žogice za break. Ni je izkoristila, a priigrala si je novo na mreži ter si prislužila aplavz in simpatije gledalcev. Pavljučenkova je ostala trdna, novo grožnjo odpravila z neubranljivim prvim servisom. Toda Zidanškova je pritiskala na polno. Priložnost št. 3 za odvzem servisa je bila izkoriščena in po 36 minutah je bilo 4:5, servis pa je šel na slovensko stran.Zidanškova je ujela ritem in tekmico, ki je imela v prejšnjih dneh težave s koleni, pošiljala na eno in drugo stran, to ji je prineslo izenačenje na 5:5. Rusinja je imela več težav na svoj servis in zaostala s 15:40 po novem izjemnem udarcu Slovenke, ki je imela dve žogici za break. Prvo je poslala v mrežo, pri drugi ni imela možnosti. Pavljučenkova se je rešila in si priigrala najmanj podaljšano igro. Enajsta igra je v vročem in vlažnem vremenu trajala šest minut. Zidanškova je zatem servirala, da bi ostala v prvem nizu. Rusinja je ušla na 40:15 in imela dve žogici za osvojitev niza. Takoj je bila uspešna zavoljo nove dvojne napake Zidanškove. Po 52 minutah je bilo 1:0 za Pavljučenkovo, ki je storila manj nevsiljenih napak (11:19) in imela manj neubranljivih žog (7:17).V drugem nizu je Zidanškova pokazala, da se ne bo kar tako sprijaznila s polfinalom, po zaostanku s 15:40 je prišla do priložnosti za break. Toda v veliki želji je delala tudi preveč napak in Rusinja je ubranila servisno igro. Zidanškova se je mučila na svoj servis, težave je imela z drugim servisom in naredila že tretjo dvojno napako. Tokrat je Pavljučenkova ušla na 2:0 v nizu. Tudi športna sreča je bila na njeni strani. Delni izid je bil 4:0 za izkušenejšo igralko iz Samare. ki je do takrat naredila 14 napak, Zidanškova 26.V tretji igri drugega niza je Zidanškova spet našla občutke in naredila break na 15 ter znižala na 1:2. Toda servisa, zlasti drugega, še ni začutila in se vedno znova znašla v obrambnem položaju ter ob tem delala napake. Te so jo stale nove igre za rusko vodstvo s 3:1. Pavljučenkova je začutila priložnost, da konča zgodbo in z dobrim serviranjem ušla na težko ulovljivih 4:1.Zidanškova je pokazala zobe in brez izgubljene točke na svoj servis za 2:4 poslala tekmici sporočilo, da se bo še morala znojiti. Še bolj, ko je povedla s 30:0 in 40:15. Takrat so živci izdali Rusinjo, ki je storila prvo dvojno napako in izgubila servisno igro, 3:4 po uri in pol dobrega in zanimivega tenisa. Zidanškova se je spet mučila s servisom in tekmici, ki je sicer začela malce popuščati, omogočila servisno igro za zmago. Priložnost je zagrabila z obema rokama in zmagala s 6:3.Dvoboj je trajal uro in 34 minut.Obe igralki sta prvič prišli tako daleč na turnirjih za grand slam. Drugi polfinalni par na igrišču Philippe-Chatrier bo med nepostavljenimaiz Češke in GrkinjoZidanškova je na pariškem pesku premagala pet tekmic, na lestvici WTA se bo povzpela s 85. mesta na 47. mesto in bo najvišje uvrščena Slovenka. Prislužila si je 375.000 evrov denarne nagrade.