Le še US Open, nato naj bi lopar obesila na klin

Štiridesetletna Serena Williams je v karieri osvojila 23 turnirjev velike četverice, s čimer je druga najbolj uspešna posameznica v zgodovini te igre za Avstralko Margaret Court (24).

»To je najtežja stvar, ki sem si jo lahko kdajkoli zamislila. Ne želim si, da bi se končala, a po drugi strani sem pripravljena na naslednji korak,« je v daljšem zapisu v reviji Vogue dejala ameriška zvezdnica. »Nikoli nisem marala besede upokojitev, precej raje imam besedo evolucija. Zato vam lahko povem, da bo moja evolucija odslej potekala zunaj teniških igrišč, proti stvarem, ki so mi bolj pomembne,« je še dodala kot obraz septembrske izdaje priznane revije.

Podrobnosti o tem, kdaj se bo upokojila, sicer ni sporočila povsem natančno, ameriški mediji, med njimi tudi CNBC, pa so zapisali, da se bo to zgodilo po odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 29. avgusta.

»Nerada si priznam, da bom morala prenehati igrati tenis. Zame je to kot tabu tema. Ko se pojavi, začnem jokati,« je še priznala Williamsova. V karieri je izkušena Američanka, 26. septembra bo dopolnila 41 let, osvojila 23 turnirjev za grand slam, po sedemkrat je bila najboljša na OP Avstralije in v Wimbledonu, šestkrat je slavila na domačem grand slamu v New Yorku, trikrat pa na Roland-Garrosu.

Začela z rosnimi 14 leti

Tudi med dvojicami je osvojila vse štiri turnirje velike četverice, skupno pa ima 16 naslovov, od tega tudi dva v mešanih dvojicah. Poleg vseh grand slamov je osvojila še 50 drugih lovorik v konkurenci posameznic, v finalu je igrala 98-krat. Petkrat je bila tudi zmagovalka zaključnega turnirja serije WTA, z ZDA je leta 1999 slavila v nekdanjem pokalu Fed, dvakrat je osvojila tudi Hopmanov pokal.

Poklicno kariero je začela oktobra 1995 kot štirinajstletnica, skupaj pa je v slabih 27 letih zbrala 856 posamičnih zmag in na vrhu lestvice WTA prebila 319 tednov. Tudi med dvojicami je bila številka ena, prvič junija 2010. Proti igralkam iz prve deseterice je zabeležila kar 435 zmag, od tega 17 proti igralkam, ki so zasedale prvo mesto na lestvici. V karieri je zaslužila skoraj 95 milijonov dolarjev. Na olimpijskih igrah je osvojila štiri zlate kolajne, tri v dvojicah skupaj s sestro Venus, med posameznicami pa je bila najboljša v Londonu pred desetimi leti.

Te dni mlajša od sester Williams nastopa na turnirju v Torontu, kjer je v ponedeljek zabeležila prvo zmago po 430 dneh, ko je z 2:0 v nizih ugnala Španko Nurio Parrizas-Diaz.