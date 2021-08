Mikaven obet slovenskega dvoboja za četrtfinale OP ZDA

V nadaljevanju preberite:

Slovenke se ne morejo pohvaliti z dobrimi dosežki v New Yorku. Zidanškova v dveh poskusih še ni preskočila prve ovire v Flushing Meadowsu, Hercogova je bila v desetih nastopih trikrat v drugem krogu (2011, 2014, 2015), Juvanovi je to uspelo na lanskem debiju. Tretji krog je torej pravšnja višina letvice. V najboljšem scenariju bi se v njem pomerili Juvanova in Zidanškova, kar bi pomenilo, da bi Slovenija po letu 2008 in Katarini Srebotnik spet imela igralko v osmini finala.