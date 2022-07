Moj mož ni anticepilec z naslovnice

Jelena Đoković, žena srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića, je stopila v bran možu, ki ga je vplivni komentator Ben Rothenberg označil za nekakšnega proticepilca z naslovnice.

Potem ko je Srb četrtič zapored in skupaj sedmič osvojil Wimbledon za svoj 21. naslov na turnirjih za grand slam, je gostitelj znanega podcasta No Challenges Remaining na twitterju objavil, da je Đoković odigral svoj zadnji letošnji turnir za veliki slam, če ne bo prišlo do spremembe ameriške imigracijske zakonodaje.

Novak Đoković je po zmagi v finalu proti Nicku Kyrgiosu poljubi ženo Jeleno Đoković. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

»ZDA od tujcev zahtevajo, da so cepljeni zoper covid-19, Đoković pa je jasno povedal, da se ne bo cepil, s čimer je učvrstil svoj sloves 'anti-vax posterboya',« je zapisal Rothenberg.

Jelena Đoković (prej Ristić), ki je Noleta skupaj s sinom in hčerko spremljala v Wimbledonu, se je razhudila. »Oprostite. Ne vem, iz kakšnega razloga ste mojega moža označili za anticepilca. Zgolj odločil se je tako, kot misli, da je najboljše za njegovo telo. Če zato ne bo igral na OP ZDA, tudi prav. Izbrali ste zelo obsojajoč besednjak, ker vam to očitno ustreza,« se je odzvala Đokovićeva.

Jelena Đoković je stopila v bran možu. FOTO: Toby Melville/ Reuters

Dodala je še: »Hvala, ker delite svoja prepričanja. Upam, da vam ne bodo zaradi njih sodili. Ali da boste postali posterboy za širjenje sovražnega govora. Nikdar ne veš. Ste vplivna oseba, zato prenehajte s takšnim početjem. Razen, če je to vaša vloga.«

Danes zvečer bo v Beogradu sprejem za srbskega športnika številka 1.