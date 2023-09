Na Trgu republike jo je zagodel teniški škrat

Danes se je na Trgu republike in v teniškem centru Tivoli začel turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Zaradi težav s podlago teniškega igrišča na Areni Mime Jaušovec na Trgu republike se je zapletlo že pri prvem dvoboju. Organizatorji so ga prekinili in se zdaj nadaljuje v Tivoliju.

Vsi štirje dvoboji, ki bi morali danes potekati na osrednjem igrišču na Trgu republike, se selijo v Tivoli, so ob tem dejali organizatorji.

Na osrednjem igrišču sta prvi dvoboj dneva začeli prva nosilka, Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, in Uzbekistanka Nigina Abduraimova. Pri izidu 3:0 za Abduraimovo so se odgovorni po posvetu z igralkama in s sodnikom na stolu odločili, da igrišče ni dovolj dobro pripravljeno za igranje.

Direktor turnirja Gregor Krušič in nadzornica WTA sta tako sprejela odločitev, da se današnje dogajanje v celoti seli v Tivoli. Odgovorni za pripravo igrišča so takoj začeli delo, da bo igrišče bolj utrjeno za prihodnje tekme, so še zapisali pri slovenski teniški zvezi.