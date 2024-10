Najbogatejša teniška igralka želi pomagati žrtvam orkana

Najbogatejša teniška igralka na svetu Jessica Pegula je ponudila denarno pomoč prebivalcem mesta, opustošenega v orkanu Helena, ki je v šestih ameriških zveznih državah terjal že več kot 60 življenj, največ v Severni Karolini.

Vsaj 30 ljudi je umrlo v okrožju Buncombe, tam leži tudi gorsko mesto Asheville, kjer se je Pegula poročila leta 2021. Na družbenih omrežjih je Američanka izrazila veliko žalost in se ponudila za pomoč.

»Asheville bo imel vedno posebno mesto v mojem srcu, saj sem imela tam čudovito poroko. Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo, toliko ljudi je ujetih ali pogrešanih. Kako lahko pomagam?« je na omrežju X zapisala ta čas tretja igralka na lestvici WTA.

Tehnično ima več milijard dolarjev, saj je dedinja očeta Terryja, enega najbogatejših poslovnežev v ZDA. Je tudi lastnik moštev Buffalo Bills v NFL in Buffalo Sabres v NHL. Terry Pegula in njegova v Južni Koreji rojena žena Kim sta obogatela v naftnem poslu in sta po Forbesu» težka« okrog šest milijard evrov.

Pred kratkim se je uvrstila v finale OP ZDA. FOTO Shannon Stapleton/Reuters

Glede na družinsko bogastvo ima Jessica veliko več premoženja kot Roger Federerer, Rafael Nadal in Novak Đoković skupaj. Tridesetletnica je letos igrala v finalu OP ZDA, v karieri je s tenisom zaslužila 16 milijonov dolarjev. Poročena je s Taylorjem Gahagenom. Ima tudi sestro Kelly, s katero sta začeli posel v gostinstvu, ampak je propadel zaradi covida. Zdaj ima svojo linijo kozmetičnih izdelkov Ready 24.