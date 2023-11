Neporaženi Sinner je v Torinu presenetil še Đokovića

Drugi krog zelene skupine letošnjega zaključnega teniškega turnirja ATP v Torinu je postregel s presenečenjem. Domačin Jannik Sinner je premagal prvega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića. Po več kot treh urah igre je Sinner zmagal z izidom 2:1 v nizih, s 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2).

Danec Holger Rune je pred tem osvojil prvo točko po predaji Grka Stefanosa Cicipasa. Odigrala sta le tri igre, preden je moral sedmi nosilec pri vodstvu Danca z 2:1 zaradi poškodbe komolca predčasno končati dvoboj.

Rune je tako ostal v igri za preboj v sobotni polfinale, namesto Cicipasa pa bo zadnji dvoboj skupinskega dela proti Đokoviću odigral Poljak Hubert Hurkacz kot prva rezerva. Sinner je v prvem krogu z 2:0 v nizih ugnal Cicipasa, Đoković pa je bil z 2:1 boljši od Runeja.

Čeprav ima iz dveh nastopov dve zmagi, si Sinner še ni zagotovil preboja v polfinale tega turnirja, s katerim se bo končala teniška sezona. Italijan je na vrhu skupine z razmerjem zmag in porazov 2:0, sledita mu Đoković in Rune, ki imata po en poraz in eno zmago vsak.

ATP Torino, zaključni turnir:

Holger Rune (Dan/8) - Stefanos Cicipas (Grč/7) 2:1 - predaja;

Jannik Sinner (Ita/4) - Novak Đoković (Srb/1) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2).