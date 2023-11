Đoković lahko v Torinu zasluži kot Goran Dragić v najboljših sezonah

V nadaljevanju preberite:

Teniška sezona na najvišji ravni se končuje s finalnim turnirjem osmerice najboljših na lestvici ATP, ki letos poteka v Torinu. Novak Đoković si je že s prvo zmago nad Holgerjem Runejem zagotovil, da bo leto končal kot št. 1 na svetovni lestvici, z uspehom v Torinu pa bi močno popravil tudi svoje stanje na bančnem računu. Finalni turnir osmerice ponuja daleč največjo nagrado za zmagovalca, višjo tudi od nagrad na turnirjih za grand slam – skoraj pet milijonov dolarjev.

V teniškem svetu igralci živijo od nagrad, najboljši pa predvsem od sponzorskih sredstev, ki so plod donosnih marketinških pogodb. Najboljši tenisači sveta so eni najbolj prepoznavnih športnikov, predvsem pa so sinonim za uglajenost, za višji razred in zato privabljajo tudi blagovne znamke, ki jih uvrščamo med elitne. Dober primer je denimo Roger Federer, ki je v svoji zadnji sezoni z dosežki na igrišču zaslužil le dober milijon, ob njem pa več kot 90 milijonov dolarjev.

Kako se deli nagradni sklad v Italiji? Komu pripade največji del pogače in kako se primerja s turnirji za grand slam? Koliko lahko v letošnji sezoni ob sanjskem razpletu zasluži Novak Đoković?