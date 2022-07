Nole se je na stranišču pogovoril z zrcalom

Zdaj že bivša številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je deloval povsem izgubljen, ko mu je mladi italijanski zvezdnik Jannik Sinner vzel uvodna niza v četrtfinalu Wimbledona, toda Srb je znova pokazal neuklonljiv značaj, našel svojo igro in se po petih nizih prebil v polfinale najbolj prestižnega turnirja na svetu. Bilo je 5:7, 2:6, 6:3, 6:2 in 6:2. Dvoboj je trajal tri ure in 35 minut.

Nole lahko še vedno postane četrti igralec, ki bi na sveti travi slavil štirikrat zapored. Vse bližje je sanjski finalni dvoboj z Rafaelom Nadalom. Danes se za polfinalno vstopnico merita še David Goffin in Cameron Norrie. Jutri bosta v moški konkurenci dvoboja Cristian Garin vs. Nick Kyrgios in Nadal vs. Taylor Fritz.

Jannik Sinner je pokazal dober odpor. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Đokoviću sta zaploskala tudi angleški princ William in princesa Kate. »Vse čestitke Janniku za odličen dvoboj. Prepričan sem, da ga čaka še veliko lepega. Kljub mladosti je zrel in že eden najboljših med nami. Bila sta dva dvoboja v enem. V prvih dveh nizih je bil veliko boljši. Jaz sem bil izgubljen, nato sem se osvežil, si privoščil odmor za stranišče, se pogovoril s sabo v ogledalu. Potem sem se lažje soočil s pritiskom in našel svojo igro,« je priznal Srb, ki lovi 21. naslov za grand slam. Nadal je pri 22, Roger Federer prav tako pri 20.