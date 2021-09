New York 20 let od tragedije v pričakovanju novih šampionov

Felix Auger-Aliassime je čestital boljšemu tekmecu. FOTO: Al Bello/AFP

Rusje prvi finalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Drugi nosilec je v polfinalu v treh nizih, s 6:4, 7:5 in 6:2, premagal 12. nosilca, Kanadčana. Ponoči sledi veliki derbi med številko 1inEnaindvajsetletni Kanadčan je svojo priložnost zapravil v drugem nizu. Vodil je s 5:3 in serviral za izenačenje na 1:1, a nato pokazal znake nervoze, kar je odlični Rus znal izkoristiti in dobiti štiri igre zapovrstjo. Medvedjev je nato že v tretji igri tretjega niza spet vzel servis, Kanadčan je imel v naslednji igri priložnost, da mu vrne, a po izidu 30:40 se je Rus rešil z asom in še dvema odličnima servisoma. Ko je Medvedjev v peti igri prišel do novega breaka, je bilo bolj ali manj jasno, da Auger-Aliassime nima več možnosti.Medvedjev v svojem drugem finalu, pred dvema letoma je v petih nizih izgubil proti, čaka zmagovalca dvoboja Đokovićem in Zverevom. Srb lovi koledarski slam in rekordni 21. naslov na turnirjih velike četverice. Nemec pa prvi grand slam, potem ko je osvojil zlato kolajno na OI v Tokiu. Tam je v polfinalu premagal prav Đokoviča. Neporažen je že 16 dvobojev zapored.Pri ženskah se bosta v sobotnem finalu srečali nepostavljeni najstnici, 18-letna Britankain 19-letnaz. Poslastica za ljubitelje tenisa, ki se v New Yorku spominjajo tudi tragedije izpred 20 let, ko sta se v terorističnem napadu zrušila dvojčka.Danil Medvedjev (Rus, 2) : Felix Auger-Aliassime (Kan, 12) 6:4, 7:5, 6:2Novak Đoković (Srb, 1) : Alexander Zverev (Nem, 4) nočni dvoboj