Nova zmaga Bedeneta, polom Thiema, Nadal še ni nared

Uspešna tudi Juvanova

Nadarjena slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog turnirja WTA 250 v Monterreyu (z nagradnim skladom 197.610 evrov). Potem ko je uspešno prestala kvalifikacije, je v prvem krogu s 6:4 in 6:4 ugnala Kolumbijko Mario Camilo Osorio Serrano.

Nadal bo izpustil Miami

Rafael Nadal je prek družbenih omrežij sporočil, da ne bo nastopil na uvodnem letošnjem mastersu sezone v Miamiju. Španski teniški šampion je pojasnil, da si želi popolnoma okrevati po težavah s hrbtom, da bi bil potem nared za peščeni del sezone.

Najboljši slovenski teniški igralecse je zanesljivo uvrstil v osmino finala turnirja ATP 500 v Dubaju. Potem ko je v uvodnem krogu v treh nizih s 3:6, 6:1 in 6:4 strl odpor Indijca, je bil v drugem s 6:4 in 6:3 boljši od italijanskega srečnega poraženca kvalifikacij, ki na svetovni lestvici ta čas drži 163. mesto.Bedene, ki v točkovanju Moškega teniškega združenja (ATP) zaseda 59. mesto, se bo v jutrišnjem dvoboju osmine finala postavil po robu najvišje uvrščenemu Japoncu(41.), s katerim se doslej še ni pomeril. Zvezdnik z otoka Honšu je v drugem krogu s 6:3 in 7:6 (3) premagal Belgijca(13.).Za prvovrstno senzacijo pa je danes v Dubaju poskrbel Južnoafričan(81.), ki je s 6:3 in 6:4 izločil prvega nosilca, favoriziranega Avstrijca(4.). Nagradni sklad tekmovanja v Združenih arabskih emiratih znaša 2.048.855 ameriških dolarjev.