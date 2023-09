Đoković: Proti njemu bo posebej težko, saj je levičar

Komaj 20-letni ameriški teniški igralec Ben Shelton je na zadnjem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu ZDA, poskrbel za navdušenje domačega občinstva. Uspelo mu je veliko presenečenje, saj je v četrtfinalu izločil rojaka, desetega nosilca Francesa Tiafoeja s 6:2, 3:6, 7:6 (7) in 6:2. V polfinalu se bo pomeril s Srbom Novakom Đokovićem.

Shelton se je v svojem drugem nastopu na turnirju za grand slam v New Yorku prvič prebil med najboljše štiri in je veliki avtsajder proti 16-let starejšemu Đokoviću. »Ko pride njegov servis, je zelo težko igrati, še posebej zato, ker je levičar,« je o Sheltonu dejal Đoković, ki se je po zmagi nad Američanom Taylorjem Fritzem s 6:1, 6:4 in 6:4 še 13. uvrstil v polfinale.

Karolina Muchova bo v polfinalu izzivala ameriško zvezdnico

Tiafoe (25) se je lani v New Yorku prvič uvrstil med najboljše štiri, a proti Sheltonu pri več kot 25 stopinjah in visoki vlažnosti ni upravičil vloge favorita. »To je bil zelo čustven boj,« je povedal Shelton, ki se je veselil tudi srečanja z Đokovićem: »Ne bi moglo biti boljše.«

Novak Đoković FOTO: Clive Brunskill/AFP

Finalistka OP Francije Karolina Muchova pa bo v polfinalu OP ZDA izzivala ameriško teniško zvezdnico Coco Gauff. Čehinja je v četrtfinalu premagala Romunko Sorano Cirstea po 1:38 ure igre s 6:0, 6:3. Muchova je prvič med štirimi najboljšimi na turnirju za grand slam v New Yorku. »Je odlična igralka, na svoji strani ima domače občinstvo. To bo zelo, zelo težko,« je o naslednji tekmici Gauff povedala 27-letna češka igralka.

Coco Gauff FOTO: Robert Deutsch/Reuters

Devetnajstletna ljubljenka ameriškega občinstva je pred tem v samo 68 minutah nadigrala Latvijko Jeleno Ostapenko s 6:0, 6:2. Gauff je prva ameriška najstnica, ki se je uvrstila v polfinale OP ZDA po Sereni Williams leta 2001. »To mi veliko pomeni. Da me omenijo v istem stavku z njo, je super. Je največja igralka v zgodovini,« je o 23-kratni zmagovalki turnirjev za grand slam povedala Gauff: »Ona je moj idol. Mislim, da bi se prestrašila, če bi mi prej povedali, da sem v isti statistiki kot ona.«