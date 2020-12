Novak Đoković povabil Aljaža Bedeneta

Novak Đoković je na posebne priprave v Beograd povabil tudi našega vodilnega igralca. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Tekmovalni oddih so pri vodstvu moške teniške reprezentance, pred katero je v prihodnjem letu pomemben dvoboj za Davisov pokal proti Paragvaju, izkoristili za kratke priprave v Medvodah. Na zboru je tudi naš najboljši igralec v moški konkurenci, 58. na lestvici ATP.V novembru je osrednjo pozornost namenil okrevanju po ponavljajoči se poškodbi zadnje stegenske mišice, zdaj se počuti precej bolje in verjame ciljem naslednjega leta, v katerem si želi nastopiti tudi na olimpijskih igrah. Zato se je zdaj resno lotil treninga ter se tudi razveselil vabila iz Beograda, kamor ga je na skupni trening povabil, št. 1 svetovne teniške lestvice.Skupini vodilnih srbskih igralcev naj bi se povabljenca, ob Bedenetu še bosansko-hercegovski teniški adutpridružila ali ob koncu decembra ali prve dni januarja. Kdaj se bo svetovna karavana zbrala v Avstraliji pred tradicionalnim prvim turnirjem za grand slam, še ni jasno.Sicer pa te kratke priprave, na katerih ni, ker zdaj vadita v Dubaju, vodinajbrž tudi v prihodnje zvezni kapetan moške izbrane vrste. O muhastem letu 2020, v katerem jo je tenis v primerjavi z nekaterimi športnimi panogami še dobro odnesel, je na novinarski konferenci po spletu spregovoril tudidirektor zveze, in poudaril, da se je naša teniška srenja uspešno izognila okužbi s koronavirusom.