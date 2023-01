Novak Đoković želi biti najboljši, zato se tako tudi postavlja

Devetkratni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije v tenisu Novak Đoković je v formi na igrišču in za mikrofoni. Srbski as se po lanskem izgonu zaradi lažiranja dokumentov o okužbi s covid-19 v vlogi četrto postavljenega igralca vrača v Melbourne, kjer je zadnjo zmago v nizu treh dosegel leta 2021. Njegov cilj je jasen.

»Ujeti Rafaela Nadala je realnost, še posebej v medijih. Temu posvečajo veliko pozornosti, veliko število člankov piše o tem, spremljajo najino tekmovanje na največjih teniških turnirjih. Stalno se pogovarjajo o tem, kdo je največji v zgodovini. Tega se zavedam. Na neki način želim, da sem boljši od njega, želim biti boljši od vseh. Ne vem, zakaj se ne bi tako postavljal, zato še igram, je novinarje zabaval 35-letni Srb po ekshibicijskem dvoboju z domačim zvezdnikom Nickom Kyrgiosom, ki je napolnil teniški štadion Rod Laver s 15.000 dušami. Vstopnice po 20 avstralskih dolarjev (13 evrov) so pošle v 45 minutah.

Domači adut na odprtem prvenstvu Avstralije Nick Kyrgios je bil idejni oče ekshibicijskega uvoda v prvi letošnji veliki slam. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Po lanski neprijetni izkušnji je nadvse zadovoljen s sprejemom teniških navdušencev. Imel sem pomisleke o tem, kako me bodo sprejeli, a je bilo vse odlično. Niti enega negativnega komentarja nisem slišal. Hvala vsem, ker so mi pokazali, da želijo, da sem tukaj,« je razmišljal in se spretno dobrikal domačim navijačem.

»Ne počutim se kot zločinec. Bilo je posebno, morda zato, ker so me mediji tako označevali. To je preteklost, letos ne čutim ničesar podobnega. Če ne bi mogel nadaljevati, ne bi bil tu. Vse izkušnje iz Avstralije in pogled o Avstraliji je bil vedno pozitiven in to se odraža v mojih partijah. Moj rezultat to lahko potrdi. Želel sem se vrniti in igrati tenis, to je najbolje, kar znam, in da iz tega dobimo pozitivne vibracije«, je zaključil Novak.

Đoković in Nadal se lahko pomerita le v finalu. V prvem kolu bo Srba izzval Španec Roberto Carballes Baena.