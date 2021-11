Odslej omejeni izleti na stranišče

OP ZDA v tenisu so zaznamovali tudi neskončno dolgi premori, ki si jih je privoščil Stefanos Tsitsipas in so jezili njegove tekmece, najbolj Andyja Murrayja, ki je izjavil, da je izgubil spoštovanje do Grka, in ga obtožil goljufanja.

Zdaj bo takšnim izletom na stranišče oziroma v garderobo odklenkalo. ATP je igralcem poslal nov pravilnik za leto 2022, ki bo omejil trajanje premorov in jih bo denarno kaznoval, če bodo zamujali. Sodniki bodo dovolili le en premor za stranišče, ki bo trajal največ tri minute in bo lahko uporabljen samo ob koncu nizov.

Andy Murray je bil jezen na Grka, ker si je vzel tako dolge premore. FOTO: Robert Deutsch/USA Today Sports

Nekaterim igralcem so očitali, da so taktično izkoriščali nedoločenost pravil, kadar so se znašli v težavah, in tekmecem s premori rušili zbranost, pri tem so se pojavile domneve, da prejemajo nedovoljene napotke trenerjev.