Peng Shuai: Bil je nesporazum, nihče me ni napadel

Kitajska teniška igralka Peng Shuai, ki je novembra nekdanjega kitajskega politika obtožila spolnega napada, nato pa izginila za več mesecev, je zanikala obtožbe. V videopogovoru za singapurski Lianhe Zaobao je 35-letna igralka izjavila, da je Zhang Gaoli nikoli ni napadel. Združenje WTA se je že odzvalo, da to ne zmanjša skrbi o njeni varnosti.

»Moram poudariti eno točko, ki je izjemno pomembna: nikoli nisem rekla ali napisala, da me je nekdo spolno napadel,« je dejala Kitajka v videointervjuju in dodala, da se počuti, da je svet prej njene besede narobe razumel. To je bilo prvič, da je Peng Shuai spregovorila v živo pred kamero. Intervju je potekal v nedeljo ob robu prireditve teka na smučeh v Šanghaju.

Nekdanja prva igralka sveta v dvojicah je v začetku novembra na družbenem omrežju Weibo objavila, da jo je nekdanji vplivni član kitajske komunistične partije Zhang Gaoli prisilil k spolnim odnosom. Njeno objavo je cenzura na Kitajskem kmalu izbrisala. Od takrat je državna cenzura tudi blokirala vsako razpravo o tem na kitajskem internetu. V videointervjuju je Peng Shuai svojo prvotno objavo na Weiboju opisala kot zasebno zadevo. »Med bralci je morda prišlo do številnih nesporazumov,« je dejala teniška zvezdnica.

V odzivu na njeno objavo so številni športniki, politiki in borci za človekove pravice z vsega sveta izrazili skrb za njeno počutje. Ker informacije uradne Kitajske o usodi 35-letnice niso bile dovolj, da bi se skrbi o njeni varnosti in dobrem počutju končale, je združenje WTA v začetku decembra odpovedalo vse teniške turnirje na Kitajskem in v Hongkongu.

Peng Shuai ne igra več aktivno tenisa. FOTO: Adam Hunger/ Reuters

Njen primer je zasenčil tudi priprave na februarske zimske olimpijske igre v Pekingu. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Nemec Thomas Bach je bil tarča kritik glede odziva Moka. Sicer je opravil pogovore s Peng Shuai preko videoklica, ki pa niso prinesli potrebnih zagotovil, da je z igralko res vse v redu. Bach je sicer večkrat poudaril, da je v pogovorih s Kitajsko tiha diplomacija najboljša pot, ki jo bodo nadaljevali.

Ni nadzorovana, v tujino je ne mika

Peng Shuai je v intervjuju tudi poudarila, da živi svobodno v Pekingu in ni pod nobenim nadzorom: »Zakaj bi me nekdo spremljal oziroma nadziral? Vedno sem bila svobodna.« Dodala je, da je po lastni volji sredi novembra napisala pismo predsedniku WTA, Stevu Simonu. V njem je že takrat poudarila, da novice o njej, vključno z obtožbami o spolnem napadu, niso resnične in da je z njo v redu. Pismo je samo še povečalo zaskrbljenost WTA.

Na vprašanje, ali bo kaj odpotovala v tujino oziroma če želi odpotovati v tujino, je Peng Shuai poudarila, da ne igra več aktivno tenisa. Dodala je, da zaradi koronske pandemije trenutno ne namerava zapustiti Kitajske: »Kaj pa naj zdaj počnem v tujini?«

Združenje WTA pa se je danes odzvalo na videopogovor in v sporočilu za javnost zapisalo, da ima še vedno velike skrbi glede njenega počutja in sposobnosti komuniciranja brez cenzure ali prisile. »Še vedno vztrajno pozivamo k popolni, pošteni in transparentni preiskavi njene obtožbe o spolnem napadu brez cenzure,« je zapisalo združenje WTA.