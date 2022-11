Poljska zvezdnica že v polfinalu

Poljska teniška zvezdnica Iga Šwiatek se je po dveh kolih zaključnega turnirja WTA v Fort Worthu (ZDA) že uvrstila v polfinale. V drugem nastopu v skupini je namreč s 6:3 in 6:2 premagala Caroline Garcia. Francozinja je kljub porazu zadržala možnosti za napredovanje, za katero se bo borila z Rusinjo Darjo Kasatkino. Slednja je iz boja za uvrstitev med najboljše štiri izločila Američanko Coco Gauff, ugnala jo je s 7:6 in 6:3.

Poljakinja je ubranila pet od šestih zaključnih žogic za break, sama pa štirikrat odvzela servis tekmici na poti do zmage, s katero se je Španki oddolžila za poraz na turnirju v Varšavi. »Sem povsem sproščena, za mano je odlična sezona, tudi če tega turnirja ne osvojim. To je zadnji turnir v sezoni, ne čutim nobenega pritiska, glavo lahko pripravljam na počitek, ni mi treba skrbeti, kako bo naprej. Psihično in fizično počutje je stoodstotno in to se je danes dalo videti,« je po tekmi dejala Poljakinja, prva igralka sveta, ki je izkoristila svoje prednosti pred Španko.

»Imela sem svoj načrt, a proti tako dobri igralki ga je težko uresničiti. Poskušala sem jo z agresivno igro izriniti iz cone udobja, a mi ni uspelo. Iga ne dela neizsiljenih napak, ko pa dobi več prostora, pa ti takoj pokaže svojo kakovost. Dobiš občutek, da si prepočasen na žogicah,« pa je zmagovalko pohvalila Garcia.

Kasatkina je Gauffovo premagala tretjič na tretji medsebojni tekmi. Predvsem zaradi neizsiljenih napak tekmice, naredila jih je 43. V obeh nizih je Američanka že imela prednost, v prvem s 4:1, v drugem pa s 3:0, a je ni zadržala do konca.