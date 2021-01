Polona Hercog od 2:6 in 1:3 do zmage

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je v Melbournu uspešno začela pripravljalni turnir WTA pred odprtim prvenstvom Avstralije. Po izgubljenem prvem nizu je z 2:6, 6:3 in 6:3 premagala Rusinjo Margarito Gasparjan. Druga Slovenka Tamara Zidanšek je pred tem v 1. krogu klonila proti Črnogorki Danki Kovinić s 3:6 in 3:6.



Mariborčanka Hercogova, 49. igralka sveta, je na turnirju Gippsland Trophy z nagradnim skladom 369.000 evrov zaostajala že z 2:6 in 1:3, a nato osvojila šest zaporednih iger in preobrnila potek dvoboja. V odločilnem tretjem nizu ji je v šesti igri uspel odločilni odvzem servisa proti 125. igralki sveta za napredovanje.



Zidanškova je medtem v prvem nizu le enkrat oddala igro na svoj začetni udarec, kar pa je bilo dovolj za Črnogorko, ki je bila v tej statistiki zanesljiva. V drugem nizu sta igralki bili kar šestkrat neuspešni na svoj začetni udarec. Znova je bila pri tem boljša 77. igralka sveta Kovinićeva, ki so ji uspeli kar štirje "brejki" 11 mest nižje uvrščene Zidanškove.



V 1. krogu turnirja bo danes nastopila še tretja Slovenka Kaja Juvan, ki se bo pomerila s Kitajko Yafan Wang.

