Presenetljiv konec za Azarenko, Medvedjev potreboval dobre 3 ure

Ukrajinska kvalifikantka Dajana Jastremska se je presenetljivo uvrstila v četrtfinale teniškega odprtega prvenstva Avstralije. Med moškimi je gladko napredoval dvakratni polfinalist Melbourna, Rus Danil Medvedjev. Poleg tretjega nosilca je bil v osmini finala uspešen tudi deveti nosilec, Poljak Hubert Hurkacz.

Triindvajsetletna Jastremska je v Melbournu premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka s 7:6 (6) in 6:4. V boju za polfinale se bo zdaj pomerila z Lindo Noskovo. Čehinja je napredovala po predaji Ukrajinke Eline Svitoline.

»Zdi se mi, kot da bi mi srce skočilo iz telesa,« je po tekmi v areni Rod Laver popolnoma pretresena povedala Jastremska. Zdelo se je, kot da je igro izgubila 20-krat. »Neverjetno. Mislim, da sem zmagala samo zato, ker sem odlična borka.«

V prvem nizu je morala Jastremska v podaljšani igri ubraniti dve točki. V drugem nizu je Azarenka, ki je dvakrat osvojila grand slam v Melbournu (2012, 2013), hitro povedla s 3:0. Toda Jastremska se je zoperstavila in po 2:07 ure igre izkoristila prvo zaključno žogo. Je druga Ukrajinka, ki se je v Melbournu uvrstila v četrtfinale. Pred njo je to uspelo tudi Marti Kostjuk, ki se bo za preboj v polfinale pomerila z Američanko Cori Gauff.

Medtem pa je prvi grand slam sezone v solzah končala Ukrajina Elina Svitolina, 19. nosilka, ki je proti Noskovi, 50. igralki na svetovni lestvici, predala dvoboj zaradi poškodbe. Češka najstnica je v tretjem krogu izločila številko 1 na svetu, Poljakinjo Igo Swiatek, zdaj pa se bo proti Jastremski pomerila za uvrstitev v polfinale.

V četrtfinalu Hurkacz – Medvedjev

Med moškimi je Medvedjev s 6:3, 7:6 (4), 5:7 in 6:1 po več kot treh urah igre izločil 69. igralca sveta, Portugalca Nina Borgesa.

»Pred to tekmo sem se počutil 100-odstotno,« je dejal Medvedjev, finalist v letih 2021 in 2022, ko je izgubil proti Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu. »Ampak Nuno me je prisilil, da sem tekel po igrišču v tretjem nizu, zato sem zamudil malo preveč, bil sem precej mrtev, če sem iskren. V četrtem nizu mi je uspelo dvigniti raven energije,« je dodal ruski igralec, ki se bo za uvrstitev med štiri pomeril s Hurkaczem.

Slednji je končal sanjski niz francoskega igralca Arthurja Cazauxa s 7:6 (6), 7:6 (3) in 6:4 in napredoval v svoj prvi četrtfinale OP Avstralije. »Arthur je tako odličen tekmovalec, čestitam mu za čudovit niz tukaj,« je dejal Hurkacz: »Dobro sem serviral in tudi on je dobro serviral, zato sem moral ostati agresiven in res sem zadovoljen z današnjim nastopom.«

OP Avstralije, 1/8 finala:

- moški:

Hubert Hurkacz (Pol/9) - Arthur Cazaux (Fra) 7:6 (6), 7:6 (3), 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/3) - Nuno Borges (Por) 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:1;

- ženske:

Linda Noskova (Češ) - Elina Svitolina (Ukr/19) 3:0, predaja;

Dajana Jastremska (Ukr) - Viktorija Azarenka (Blr/18) 7:6 (6), 6:4.