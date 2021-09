Pričakali so jo domači cmoki, pospravljati ne zna

Emma Raducanu je prva Britanka po 44 letih z zmago v New Yorku. FOTO: Michael Frey/Reuters

Emma Raducanu je rojena zvezdnica. FOTO: Timothy A. Clary/ AFP

Britanska sedma sila je končno dočakala vrnitev nove najljubše hčerke, ki je pred slabim tednom senzacionalno osvojila OP ZDA v tenisu.Najstnica, ki ji napovedujejo višave in jo kujejo v zvezde, se je v New Yorku med drugim udeležila zabave Met Gala v Metropolitanskem muzeju, kjer se je spoznala tudi z vzornikom, svetovnim prvakom v formuli 1. »To je bilo res kul, toliko znanih ljudi, zelo sem se zabavala. Vesela sem, ker sem bila povabljena« je dejala za BBC Morning.Ko je prišla domov v Bromley na jugu Londona, sta ji starša, Kitajka in Romun, ki sta se zavezala, da bosta skrbela za njene finance, potem ko je zaslužila 2,5 milijona dolarjev, skuhala najljubše cmoke. Emma je priznala, da ima še vedno navade kot vsak običajen najstnik. »Precej sem neorganizirana. Moram se naučiti zlagati stvari, ker je bil v mojih kovčkih po treh tednih popoln kaos. Po večerji sem bila kregana, ker nisem pospravila krožnika z mize,« pa je razkrila v oddaji Dobro jutro, Britanija.Glede osvojitve OP ZDA: »Zdaj se je že malo usedlo, sinoči sem prvič gledala posnetek. Še vedno pa se mi zdi, kot da sem v vrtincu.« Raducanujeva je sicer prejela pismo kraljicein klic premierja