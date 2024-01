Prvi spektakel leta Belorusinji, Sabalenka na vrhu Avstralije

Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka uvodnega teniškega turnirja sezone za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. V finalu Melbourna je po uri in 16 minutah igre s 6:3 in 6:2 premagala Kitajko Qinwen Zheng. Sabalenka, druga igralka s svetovne jakostne teniške lestvice in druga nosilka turnirja, je ubranila naslov v Melbournu in osvojila svoj drugi naslov za grand slam. S tem je postala prva igralka po rojakinji Viktoriji Azarenki z ubranjenim naslovom (2013) v Avstraliji.

Za 25-letno Beloruisnjo je bil to tretji finale na največjih turnirjih, drugi zaporedni po OP ZDA septembra lani. Sabalenka, ki ima 14. naslovov na turnirjih WTA, letos v Melbournu ni oddala niti niza, pred finalom je tekmicam povprečno na niz oddal zgolj tri točke. Tudi danes je tekmici skupaj dopustila le pet iger. Zheng, 15. igralka na lestvici WTA in 12. nosilka turnirja, dlje kot do četrtfinala na velikih turnirjih še ni prišla, tako da je kljub porazu to njen največji dosežek. Ima sicer dva naslova na turneji WTA.

Belorusinja je stekla v objem trenerju Jasonu Stacyju. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Arina Sabalenka FOTO: David Gray/AFP

Enaindvajsetletnica je v šestih nastopih na tem OP trikrat igrala tri nize. Vse njene tekmice so bile nepostavljene igralke, kar je šele drugi tak primer v zgodovini turnirjev v Melbournu. Edina doslej je bila Špank Arantxa Sanchez Vicario, ki je nato v finalu 1995 izgubila proti Francozinji Mary Pierce. A za sanjski uspeh je bila v finalu premočna Sabalenka. Zheng je tako zamudila priložnost, da bi ponovila uspeh rojakinje Na Li in postala druga Kitajka z naslovom za veliki slam. Slednja je bila leta 2011 najboljša v Franciji, pred desetimi leti pa v Avstraliji.

Kitajka Zheng Qinwen med igro. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP

Arina Sabalenka med igro. FOTO: Martin Keep/AFP

V nedeljo sledi še finale v moški konkurenci, kjer bosta nasproti mreže stala Italijan Jannik Sinner, ki je v polfinalu izločil prvega igralca sveta Novaka Đokovića, in Rus Danil Medvedjev, ki je v petih nizih in zaostanku z 0:2 ugnal Alexandra Zvereva.