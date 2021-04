Rafa doživel poraz na pesku (VIDEO)

Rafael Nadal se je poslovil. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Rusuje uspelo nekaj, kar do zdaj ni uspelo veliko teniškim igralcem. Na turnirju v Monte Carlu je na peščenem igrišču ugnal Španca, kralja te podlage. V četrtfinalu ga je premagal s 6:2, 4:6 in 6:2 postal peti igralec z zmago nad Nadalom na tem turnirju.Hkrati je poskrbel, da v konkurenci ni obeh prvih nosilcev, že pred njim je namreč izpadel tudi prvopostavljeni SrbRubljov je proti Nadalu igral pametno, taktično brezhibno. Žogice je v večji meri pošiljal na tekmečev backhand, Špančev slabši udarec. Delo bi lahko opravil tudi prej, v drugem nizu je napravil serijo napak in Nadalu, ki je imel na dvoboju nekaj težav tudi s servisom in dvojnimi napakami, dovolil, da je po zaostanku 2:4 dobil štiri zaporedne igre. A v tretjem nizu je bilo spet vse po starem.Rus, sicer šesti nosilec, se bo v polfinalu pomeril s presenečenjem turnirja, Norvežanom, drugi polfinalni par sestavljata četrti nosilec Grkin Britanec, ki je v osmini finala izločil Đokovića.