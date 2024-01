Rafa Nadal zmagal po letu odsotnosti: Čustven in pomemben dan

Španski teniški igralec Rafael Nadal, nekdanja številka ena, se je po skoraj enem letu odsotnosti (350 dni) zaradi poškodbe vrnil na igrišča. Na turnirju ATP v Brisbanu z nagradnim skladom 598.470 evrov se je pomeril z Avstrijcem Dominicom Thiemom, nekdanjim zmagovalca odprtega prvenstva ZDA, in zmagal.

Dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pri svojih 37 letih še vedno zmožen odlične teniške igre. Thiema je v uvodnem nastopu na turnirju v Brisbanu pred polnimi tribunami Pat Rafter Arene ugnal z izidom 2:0 v nizih, s 7:5, 6:1.

Za zmago v dvoboju proti Thiemu je potreboval uro in 29 minut. Tudi Thiem, nekdanji tretji igralec sveta, je prav tako padel na lestvici po poškodbi zapestja. Zmagovalec OP ZDA 2020 je zdaj na 98. mestu.

»Danes je resnično čustven in pomemben dan zame po verjetno najtežjem letu v moji teniški karieri, brez dvoma,« je dejal Nadal v prvi izjavi na igrišču. »Dobil sem priložnost, da se vrnem po enem letu in igram pred to neverjetno publiko, in igram, mislim da, na zelo pozitivni ravni. Ta moj prvi dvoboj je nekaj, na kar smo lahko ponosni, vsi, jaz, moja ekipa, družina, ki so me podpirali vsak dan v zadnjem letu.«

To je bil prvi posamični dvoboj španskega zvezdnika po skoraj enoletnem premoru zaradi poškodbe. Pred današnjim dnem je nazadnje v posamični konkurenci igral 18. januarja lani, ko je v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije v treh nizih izgubil proti Američanu Mackenzieju McDonaldu.

Rafael Nadal ni skrival veselja ob vrnitvi. FOTO: Patrick Hamilton /AFP

Kasneje je bil 37-letni teniški igralec odsoten zaradi poškodbe kolka, zaradi česar je padel na 672. mesto na lestvici ATP.

Rafa se bo v drugem krogu Brisbana pomeril z zmagovalcem obračuna med Rusom Aslanom Karacevom in Avstralcem Jasonom Kublerjem.

Majorčan je v nedeljo že zaigral v dvojicah, ko je na turnirju v Brisbanu skupaj s španskim rojakom Markom Lopezom izgubil proti avstralski dvojici Max Purcell in Jordan Thompson s 4:6 in 4:6.

Brisbane za Nadala pomeni pripravljalni turnir pred odprtim prvenstvom Avstralije, prvim turnirjem za veliki slam v sezoni, ki se bo začelo 14. januarja. Nadal je turnir v Melbournu osvojil dvakrat, in sicer v letih 2009 in 2022.

Zmaga v dvoboju proti Thiemu je bila Nadalova 1069. v njegovi poklicni karieri, kar ga uvršča na četrto mesto na večni lestvici, za Jimmyjem Connorsom (1274), Rogerjem Federerjem (1251) in Novakom Đokovićem (1076). Nadal je na peto mesto potisnil Ivana Lendla (1068).

Nadal je sicer že pred časom napovedal, da bo leto 2024 verjetno njegova zadnja sezona v karieri. Prvi vrhunec bo odprto prvenstvo Avstralije, ki se bo v Melbournu začelo čez slaba dva tedna. Velik cilj kralja peščenih igrišč je odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki ga je osvojil že 14-krat, nato pa še olimpijske igre. Olimpijski teniški turnir bo prav tako v francoski prestolnici.