Z Rafo in Rogerjem bi bil prijatelj, proti mlajšim postane zver

Pri 36 letih igra Novak Đoković morda najboljši tenis v svoji karieri. Januarja bo v Melbournu prvi favorit za že enajsti naslov na OP Avstralije, še bolj osupljiv pa je podatek, da Đoković serijsko premaguje deset in več let mlajše tekmece - le Danil Medvedjev v prvi deseterici je s 27 leti manj kot 10 let mlajši od največjega mojstra loparja v teniškem svetu. Nole priznava, da so mladeniči na drugi strani mreže v njem prižgali ogenj in si hkrati želi, da bi z velikima tekmecema Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem vzpostavili prijateljski odnos.

Minuli konec tedna je Đoković gostoval v sloviti oddaji 60 minutes, ki jo predvaja ameriška televizijska mreža CBS, pogovor pa se je večinoma vrtel okrog uspehov Srba na teniških igriščih in motivacije, ki mu je očitno še ne manjka. »Rad zmagujem, lačen sem teh uspehov. Ne vem, zakaj drugi igralci tega ne priznajo odkrito, meni se to zdi dobra lastnost. Vedno želim zmagati, ne le v tenisu, povsod,« opisuje Đoković, ki je letos še osmič sezono končal kot št. 1 na ATP lestvici in le še popravil svoj rekord.

V nadaljevanju izveste, kaj Đoković meni o Carlosu Alcarazu, španskemu izzivalcu številke 1, kako zdaj gleda na rivalstvo z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom, kako nanj vpliva publika in kaj ga žene, da je na igriščih še vedno tako lačen zmag.