Roger Federer odšel med legende s porazom v Londonu

Švicar Roger Federer in Španec Rafael Nadal sta v Laverjevem pokalu v Londonu s 6:4, 6:7 (2) in 9:11 izgubila proti Američanoma Francesu Tiafoeu in Jacku Socku. To je bila zadnja tekma v izjemni teniški poklicni karieri 41-letnega Federerja, ki ima dvajset naslovov na turnirjih za grand slam.

Dvoboj je bil v noči na soboto v Areni O2 v okviru Laverjevega pokala, ki je petič na sporedu v Londonu in na katerem se Evropa meri z ekipo preostalega sveta.

Takole so igralci obeh ekip počastili legendarnega teniškega asa. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Roger Federer FOTO: Glyn Kirk/AFP