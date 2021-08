Rola uspešno tudi čez drugo kvalifikacijsko oviro

V drugem kolu je bil Blaž Rola po dveh nizih ter uri in 18 minutah igre s 6:4 in 6:2 boljši od Italijana Gian Marca Moronija. Zadnja ovira Role do uvrstitve na glavni del turnirja bo na Finskem rojeni predstavnik Švice Henri Laaksonen.



Rola, 179. igralec sveta, je do odločilne prednosti v prvem nizu prišel v deveti igri, v enajsti pa je na svoj servis izkoristil tretjo priložnost za zmago v prvem setu. V drugem nizu je Slovenec 250. igralcu sveta že v prvi igri odvzel servis, kar mu je pozneje uspelo še enkrat za zanesljivo zmago s 6:2.



Zadnja ovira 30-letnega Slovenca za nastop v glavnem delu turnirja bo 14. nosilec kvalifikacij Laaksonen, sicer 130. na lestvici ATP.



Glavni del turnirja na OP ZDA se bo začel v ponedeljek.

