Đoković dobre volje, Alcaraz ob prvi dvoboj, znane tudi številke

Najboljši teniški igralci na svetu bodo v prihodnjih tednih zaznamovali drugi grand slam sezone od štirih, navdušencem nad vrhunskim tenisom se obeta izjemno zanimivo odprto prvenstvo Francije v Roland Garrosu. Naslova zmagovalcev branita Španec Carlos Alcaraz in Poljakinja Iga Swiatek.

V konkurenci posameznikov letos ne bo slovenskih teniški igralcev ali igralk. Vse tri Slovenke so namreč neuspešno nastopile v kvalifikacijah. Tamara Zidanšek je izpadla v drugem krogu, Kaja Juvan in Veronika Erjavec pa sta bili ob teniški spektakel na zadnjem situ.

Prvi nosilec med moškimi Jannik Sinner bo odprl turnir šele v ponedeljek, enako velja za srbskega zvezdnika Novaka Đokovića, ki si je v soboto pripisal jubilejno 100. zmago na turnirjih najvišje ravni. Đoković je v finalu turnirja v Ženevi premagal Poljaka Huberta Hurkacza s 5:7, 7:6 (2) in 7:6 (2). Za Đokovića je bil to 143. finale v karieri in prvi naslov po lanskem olimpijskem turnirju v Parizu. Carlos Alcaraz bo prvi dvoboj izpustil, saj je njegov tekmec odpovedal tekmo.

Novak Đoković je prispel v Pariz odlične volje. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters

To ni majhen podvig Srba, dslej je to uspelo le dvema, stotico sta ujela le Američan Jimmy Connors (109) in Švicar Roger Federer (103). Za jubilejni dosežek je Đoković potreboval nastope v treh finalih; v Šanghaju ob koncu lanske sezone ga je premagal Jannik Sinner, marca v Miamiju pa Jakub Menšik.

Rekordno visok nagradni sklad

Skupni denarni sklad OP Francije sicer znaša rekordnih 56,35 milijona evrov, kar je slabih 6,4 odstotka več kot lani. Zmagovalca v obeh posamičnih konkurencah bosta v žep pospravila po 2,55 milijona evrov, finalistoma v uteho ostaja polovica manj, medtem ko bodo polfinalisti odnesli po 690.000 evrov. Za nastop v prvem krogu turnirja bo vsak prejel po 78.000 evrov.