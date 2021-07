Sanjska predstava Aljaža Bedeneta

Hitro slovo tretje nosilke

Ukrajinka Jelina Svitolina se je hitro poslovila od letošnjega turnirja v Wimbledonu. Od trenutno pete igralke na lestvici WTA in tretje nosilke je bila v drugem krogu boljša Poljakinja Magda Linette, ki je zmagala s 6:3 in 6:4. Izpadla je tudi 15. nosilka, Grkinja Maria Sakkari.Polfinalistka nedavnega odprtega prvenstva Francije v Parizu in trenutno 18. igralko na svetu je s 5:7 in 4:6 izgubila z Američanko Shelby Rogers.

Vodilni slovenski teniški igralecse je imenitno odrezal v 2. kolu najbolj slovitega turnirja v tej panogi na svetu in se nad pričakovanji tako poznavalcev kot privržencev prav zlahka uvrstil v nadaljevanje Wimbledona 2021, torej med 32 najboljših.Japoncaje s 6:1, 6:0, 6:2 ugnal po uri in 23 minutah, v vsem tem času pa se odrezal s precej bolj zrelo in zbrano predstavo. Povrh je Nišioka šest mest višje na lestvici kot naš adut (58.; 64.), toda potem ko že v uvodnem nastopu ni kaj prida blestel in je tako takrat njegov tekmecpravzaprav premagal samega sebe, je bil tokrat povsem nekonkurenčen odlično razpoloženemu Slovencu.Ob koncu tega sijajnega nastopa Bedene še ni poznal tekmeca v naslednjem kolu, pomeril pa se bo bržkone z odličnim Italijanom9. na svetovni lestvici.