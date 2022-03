Slovenke v skupinskem delu tudi proti Hrvaticam

Sredi aprila se bodo Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in ostale slovenske teniške igralke v turški Antalyi merile s Švedsko, Hrvaško, Avstrijo, Bolgarijo in Gruzijo. Slovenija je na žrebu dobila skupino s šestimi ekipami – v drugi skupini bodo nastopale le Srbija, Madžarska, Turčija, Estonija in Danska, kar pomeni, da varovanke kapetana Andreja Kraševca čaka naporen urnik. V šestih dneh bodo odigrale šest dvobojev.

Prvouvrščeni ekipi se bosta uvrstili v kvalifikacije za svetovno skupino pokala Billie Jean King (BJK), nekdanjega pokala Fed, drugouvrščeni pa se bosta v soboto, 16. aprila, udarili še za eno preostalo mesto. Slovenija je na lestvici tekmovanja BJK 43. reprezentanca na svetu oziroma druga najslabša v svoji skupini. Švedska zaseda 26. mesto, Hrvaška je 34., Avstrija 38., Bolgarija 42. in Gruzija 65.

Razmeroma ugoden žreb pred zelo napornim tekmovanjem

V Antalyi bodo Slovenijo predstavljale Zidanšek (25. na lestvici WTA), Juvan (80.), Živa Falkner (481.), Pia Lovrič (580.) in trenutno najboljša slovenska mladinka Lara Smejkal (140. na lestvici ITF). Glede na prijavljene igralke bodo največje tekmice Slovenk za zmago v skupini Hrvatice. Kapetanka Iva Majoli bo imela na voljo Ano Konjuh (52.), Petro Martić (58.), Donno Vekić (110.), Taro Würth (340.) in Petro Marčinko (569.).

»Več kot dve leti nismo bili skupaj. Veselim se skupnega snidenja. Žreb je bil za nas kar ugoden. V skupini B je kar šest ekip, kar pomeni, da bo tekmovanje zelo naporno. Zagotovo bodo potrebne določene prilagoditve, da bosta najboljši igralki sveži in spočiti za odločilne tekme,« pravi kapetan Andrej Kraševec.