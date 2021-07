Št. 1 v Wimbledonu potrdila vlogo favoritinje

Ashleigh Barty, št. 1 svetovnega ženskega tenisa, je osvojila Wimbledon 2021. V lepem in kakovostnem finalnem dvoboju je Avstralka ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo s 6:3, 6:7 (4), 6:3. Tekmici sta igrali slabi dve uri, občinstvo na spet razprodanih 15.000 sedežih je imelo kaj videti.



Čehinja, tudi nekoč že na vrhu svetovne teniške lestvice, tako ostaja brez lovorike za grand slam, je pa že z uvodno zmago proti naši Tamari Zidanšek, polfinalistki Roland-Garrosa, napovedala uspešne nastope. Bartyjeva pa ima po Parizu 2019 zdaj drugo trofejo z največjih štirih turnirjev.



Kot se za sklepno slovesnost spodobi, se je zahvaljevala svoji ekipi, obenem pa tudi za odličen tenis pohvalila svojo tekmico. Po domala desetletju, oziroma juliju 2012, je zmagovalka prvič potrebovala za wimbledonski uspeh tri nize. Tako pa je v tej sezoni serija za grand slam na tretjem turnirju dobila tretjo igralko s pokalom: po Naomi Osaka v Melbournu in Barbori Krejčikovi v Parizu je zdaj na vrhu še avstralska zvezdnica.



Čez Wimbledon 2021 bo padel zastor jutri: ob 15. uri se bosta v moškem finalu pomerila Srb Novak Đoković in Italijan Matteo Berrettini.

