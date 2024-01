Šwiatkova se je rešila, tresel se je tudi Zverev

Najboljša teniška igralka na svetu Iga Šwiatek je na poti do prvega naslova v Melbournu premagala še drugo oviro. Poljakinja je bila po Sofii Kenin boljša še od druge Američanke Danielle Collins, ki se je upirala dve uri in 57 minut. Na koncu je le zmagala s 6:4, 3:6, 6:4 in se uvrstila v tretji krog, kjer jo čaka Čehinja Linda Noskova.

Prva igralka sveta je priznala, da si je v glavi že predstavljala, kako je »na letališču« v Melbournu in se odpravlja domov, preden je poskrbela za osupljivo vrnitev proti Danielle Collins in ostala živa na OP Avstralije. Šwiatkova si je v dvoboju drugega kroga vzela odmor, nato pa je močno omahovala in v odločilnem nizu zaostajala z 1:4. Toda ravno ko se je zdelo, da se odpravlja domov, je odigrala pet zaporednih uspešnih iger in svoj zmagovalni niz podaljšala na 18 dvobojev.

»Želela sem se boriti do konca. Vedela sem, da je igrala odlično, vendar bi težko kdo obdržal to raven, zato sem želela biti pripravljen, če bodo napake prišle z druge strani. Ni bilo lahko. Čutila sem, da imam zagon, nato pa je nenadoma začela igrati dvakrat hitreje in nisem imela pojma, kako se na to odzvati. Vrnila sem se in mislila sem, da se lahko osredotočim zgolj nase in svojo igro,« je povedala po tekmi.

Poljakinja se je že videla na letališču. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Zverev potreboval pet nizov in skoraj 280 minut

V dramatičnem dnevu v Melbourne Parku sta bila šestopostavljeni Alexander Zverev in Casper Rudd, 11. nosilec, potisnjena na rob, preden sta oba uspešno končala svoja dvoboja v podaljšanih igrah petega niza. Zverev se je v Melbournu soočal z drugim zaporednim izpadom v drugem krogu, a po zahtevnem boju ter štirih urah in pol v Margaret Court Areni vendarle Slovaka Lukaša Kleina premagal s 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (7).

Podobna zgodba je bila s trikratnim finalistom turnirjev za grand slam Ruudom, ki ga je Avstralec Max Purcell popeljal v odločilni niz, tega je Norvežan dobil z 10:7. Danes bo nastopil tudi drugi igralec sveta Španec Carlos Alcaraz, ki se bo na osrednjem igrišču pomeril z Italijanom Lorenzom Sonegom.