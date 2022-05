Tamara pariški pravljici ni pripisala novega poglavja

Novega poglavja slovenske teniške pravljice tokrat ni bilo. Za tisto najodmevnejše je natanko pred enim letom poskrbela Konjičanka Tamara Zidanšek, ko je na odprtem prvenstvu Francije v Parizu nastopila v polfinalu, kar je bil najvidnejši dosežek kogarkoli s slovenske teniške scene na turnirjih za grand slam v treh desetletjih samostojnosti. Zdaj je njeno pot v 3. kolu ustavila višje postavljena Američanka Jessica Pegula.

Okrog Tamarinega nastopa je bilo med poznavalci v pričakovanju pariškega spektakla precej ugibanj. V tej sezoni namreč še ni pokazala tako prepričljivega tenisa kot pred enim letom, tudi ob uspehu slovenske ekipe v skupinskem delu tekmovanja za pokal Billie Jean King (nekdanji pokal Fed) je bil vidnejši korak navzgor Kaje Juvan kot pa naše vodilne igralke. Povrh je prva opozorila nase tik pred prihodom v francosko metropolo s svojim prvim nastopom doslej v finalu turnirja WTA. Po podvigu v Strasbourgu pa je nato na Roland-Garrosu ponovila izid iz prejšnjega leta na tem prizorišču – uvrstitev v 2. kolo. Tu pa je bila zanjo navzlic konkurenčni predstavi četrtouvrščena igralka svetovne lestvice, Španka Paula Badosa, le premočna.

In četudi pogledi na razpredelnici ATP in WTA ne razkrivajo vselej razmerij moči in so pogosti tudi podvigi tistih nižje uvrščenih proti favoritom, v primeru Tamare Zidanšek tokrat ni bilo tako. V Pariz je prišla na lepem 24. mestu lestvice, Jessice Pegula, 13 mest višje od nje, pa le ni mogla ugnati – 1:6, 6:7 (2). To pač v Štajerkini izvedbi ni bil tisti vrhunski tenis iz lanskega leta, jasno pa, da se poraja vprašanje, kaj bi bilo v primeru dobljene podaljšane igre drugega niza in tako še ene možnosti za zmago.

»Seveda mi je žal, da se v podaljšani igri ni drugače razpletlo, tolaži pa me spoznanje, da sem vendar ostala bojevita in garala za zasuk. Pri tem opažam moj premik navzgor, kajti ko sem bila mlajša, me je tako slab začetek potrl in se nisem več mogla pobrati,« je strnila misli ob slovesu s Parizom in se usmerila že k pripravam za nadaljevanje sezone, v kateri se bo kmalu teniška karavana s peščene podlage preselila na travnato, katere vrh bo kajpak Wimbledon, sloviti londonski turnir od 27. junija do 10. julija.

Pariško slovo s Kajo

med dvojicami

Zidanškova je sklenila svoj Pariz 2022 tudi med dvojicami, v katerih letos nastopa z rojakinjo Juvanovo. Blesteli sta na omenjenem ekipnem tekmovanju prejšnji mesec v Turčiji, tu pa sta bili za Slovenki premočni Čehinja Lucie Hradecka in Indijka Sania Mirza – 3:6, 4:6. »Težko je eno uro po porazu v posamični konkurenci spet stopiti na igrišče, vedno pa s Kajo rada igram,« je še dejala naša vodilna igralka.

Đoković kot v najboljših časih Sanjsko predstavo je za konec prvega pariškega tedna uprizoril vodilni igralec sveta Novak Đoković. Pri njem glede na daljšo tekmovalno odsotnost v uvodni četrtini leta in tako tudi prepoved nastopa na prvem turnirju sezone za grand slam v Melbournu ni več vse tako samoumevno kot nekoč, toda včerajšnja igra proti 15. nosilcu Argentincu Diegu Schwartzmanu je bila kot iz njegovih najboljših časov – 6:1, 6:3, 6:3. In zaploskali so mu tudi tisti, ki so ob začetku njegov prihod na igrišče pospremili z žvižgi. Na dlani je pač, da srbski zvezdnik v Parizu še zdaleč ne uživa takšne priljubljenosti kot Rafael Nadal in še bolj seveda Roger Federer. »Zelo spoštujem Diega, tudi ob igrišču je čudovita oseba. Povrhu pa je specialist za pesek. Toda igral sem dobro in ohranjal moč svojega servisa,« je po gladki zmagi dejal Đoković.

V preteklosti je imela sicer druge soigralke v navezi za predstave med dvojicami, letos sta združili moči z Ljubljančanko ter nekajkrat že opozorili nase, najbolj vidno pa v tistem pisanem turškem aprilskem tednu, ko so bile predstave še kako pomembne za končni uspeh in napredovanje v izločilni del tekmovanja, ki bo 11. in 12. novembra. Takrat bo šlo za zahtevno nalogo štirih posamičnih dvobojev in enega obračuna dvojic. In čeprav so že poldrugi mesec znane vse reprezentance, ki so se uvrstile v ta prestižni izločilni del, žreba še ni bilo.

Za Tamaro in Kajo pa se tako nadaljuje sezona. Prva je poudarila, da je prav pred prihodom v Pariz opravila najbolj kakovosten trening leta, pri 21-letni Ljubljančanki – pričakovati gre njen skok s sedanjega 68. mesta – pa je predvsem viden dvig tekmovalne pripravljenost in raznovrstnost kakovostnih potez na igrišču. Boljšega zgleda od vrstnice, najboljše prijateljice v teniški karavani Poljakinje Ige Šwiatek, zdaj št. 1 lestvice WTA, pa preprosto ne more imeti!