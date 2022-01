Tamara Zidanšek drugič v družbi 32 najboljših na velikih slamih

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je napredovala v tretje kolo odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Štiriindvajsetletna Konjičanka je v drugem kolu premagala Britanko Heather Watson s 7:6 (4), 6:4 in se prvič v Avstraliji ter drugič v karieri prebila med 32 najboljših na turnirjih velike četverice.

V prvem nizu sta obe igralki precej grešili, skupaj pa napravili kar 40 neizsiljenih napak. Zidanškova, sicer 29. nosilka turnirja je imela dvakrat prednost odvzema servisa v prvem nizu, a je 29-letna Britanka obakrat takoj izenačila. V enajsti igri je imela 94. igralka sveta celo priložnost za zmago v prvem nizu, a se je najboljša slovenska igralka ubranila in izsilila podaljšano igro. V njej je odločilni korak napravila po izenačenju Watsonove na 4:4 ter s tremi zaporednimi točkami osvojila prvi niz.

Druga zmaga nad Britanko v devetih dneh

V drugem je Watsonova prva povedla z »brejkom« prednosti. Zidanškova je takoj vrnila udarec, nato pa z odvzemom servisa povedla s 5:3. Tekmici sta si v končnici še po enkrat vzeli servis, posledično pa je po uri in 48 minutah napredovala 29. igralka sveta ter vknjižila še drugo zmago v devetih dneh proti Watsonovi. Premagala jo je že na pripravljalnem turnirju v Adelajdi, takrat z 2:1 v nizih.

Konjičanki je preboj v tretje kolo turnirja za veliki slam uspel drugič v karieri. Ob prvem tovrstnem uspehu je prišla vse do polfinala na lanskem odprtem prvenstvu Francije. V Avstraliji v glavnem delu žreba nastopa četrtič, v letih 2019 in 2020 je igrala v drugem, lani pa je izpadla v prvem kolu.

Za preboj med 16 najboljših se bo Zidanškova v soboto presenetljivo pomerila s Francozinjo Alize Cornet, s katero doslej še ni igrala. Izkušena 31-letna Francozinja, na lestvici WTA zaseda 61. mesto, je ponoči izkoristila slab dan tretje nosilke, Španke Garbine Muguruza, ki jo je ugnala s 6:3 in 6:3.

Klepačeva že končala nastope v ženskih dvojicah

Andreja Klepač je v paru s Hrvatico Darijo Jurak izpadla v prvem kolu turnirja dvojic. Slovensko-hrvaško navezo sta ustavili Čehinji Tereza Martincova in Marketa Vondroušova s 6:4, 6:3. Dvoboj je trajal vsega eno uro. V prvem nizu je bil dovolj en odvzem servis Čehinj v tretji igri, Klepačeva in Jurakova, sicer sedmi nosilki turnirja, pa sta šele v drugem strnili vrste in takoj povedli z 2:0. Hitro pa je sledil padec v igri, tekmici sta takoj izenačili in nato še povedli z brejkom prednosti. Za nameček sta v deveti igri še enkrat odvzeli servis Slovenki in Hrvatici ter se zanesljivo uvrstili v drugo kolo.

Klepačevo čaka še nastop v konkurenci mešanih dvojic. Z Belgijcem Joranom Vliegnom se bo v petek pomerila proti drugima nosilcema, Kitajki Shuai Zhang in Avstralcu Johnu Peersu. Tam bosta od slovenskih predstavnic igrali Zidanškova in Kaja Juvan, ki sta združili moči na začetku sezone in v sredo ugnali ukrajinsko-indijsko navezo Nadija Kičenok/Sania Mirza s 6:4, 7:6 (5).

V drugem kolu tekmic še nimata. To bosta bodisi Simona Halep in Gabriela Ruse iz Romunije bodisi Jaqueline Cristian iz Romunije in Andrea Petković iz Nemčije. Ta dvoboj bo na sporedu v petek ponoči.