Tunizijka Ons Jabeur osvojila Madrid

Za 27-letno Tunizijko Ons Jabeur, trenutno 10. igralko na lestvici WTA, je to največja zmaga v karieri in drugi osvojeni turnir WTA. Edinega doslej je osvojila lani v Birminghamu. Na turnirjih WTA 1000 je bila Jabeurjeva doslej najboljša lani v Indian Wellsu, kjer se je prebila do polfinala. Letos na pesku ni v slabi formi, saj se je v Charlestonu prebila do finala, v Stuttgartu pa do četrtfinala.

Osemindvajsetletna Jessica Pegula (14. na lestvici WTA) ostaja pri eni turnirski zmagi, ki jo je osvojila leta 2019 v Washingtonu. Nazadnje je v finalu igrala v Aucklandu leta 2020, ko je izgubila z rojakinjo Sereno Williams.