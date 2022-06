V Parizu morda že labodji spev za slavljenca Rafaela Nadala

V nadaljevanju preberite:

Začelo se je maja, končalo junija. Po podočnjakih je bilo mogoče prepoznati zagrizene ljubitelje tenisa, ki so vztrajali do ene ure zjutraj in 16 minut, ko je konec odbil še enemu epskemu dvoboju na OP Francije. Prišli so na svoj račun, Rafael Nadal in Novak Đoković sta pred premraženimi gledalci, ki so se pri 15 stopinjah zavijali v odeje, prikazala vse, kar beli šport lahko ponudi. Ni šlo v pet nizov, Španec je uprizoril preobrat po zaostanku s 3:5 ter po štirih urah in 12 minutah dobil podaljšano igro na 4 ter si priigral petkov polfinalni dvoboj z olimpijskim prvakom Alexandrom Zverevom.