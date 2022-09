V Španiji spet vlada kralj Carlos

V nadaljevanju preberite:

Meteorski vzpon je v dobrem letu doživel španski teniški biser Carlos Alcaraz. Prvič se je v medijih zunaj Iberskega polotoka pojavil, ko je julija lani v Umagu osvojil prvi turnir. Pred letom dni je kot 55. igralec na lestvici ATP v tretjem krogu OP ZDA izločil Stefanosa Tsitsipasa. Februarja letos je v Riu de Janeiru prišel do prve zmage v seriji ATP 500 in se prebil 20. mesto. Sledili sta zmagi na mastersih v Miamiju in Madridu ter vmes Barceloni. V New York je prišel kot tretji nosilec, od njega se je poslovil kot najmlajši zmagovalec turnirja za grand slam in najmlajša številka 1. Ni čudno, da ga že kličejo kralj Carlos ... Kaj je povedal po zmagi v velikem jabolku, kaj ima še za bregom v tej sezoni ...