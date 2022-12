Zelo se je bal, da bo v skupni celici s posiljevalci

V nadaljevanju preberite:

Boris Becker je spet na prostosti! No, senzacija je že bila, da so ga zaprli. Nekdanjega teniškega zvezdnika so aprila obsodili na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril premoženje v vrednosti 2,8 milijona evrov. Po dobrih sedmih mesecih prestane kazni so britanske oblasti 55-letnika v četrtek izpustile iz zapora Huntercombe in ga izgnale iz Združenega kraljestva. Zdaj je Boris Becker tudi spregovoril o zaporskih izkušnjah.