Zheng Qinwen in Coco Gauff za bogato nagrado v Rijadu

Kitajka Zheng Qinwen in Američanka Coco Gauff sta finalistki zaključnega turnirja WTA v Rijadu z nagradnim skladom 14 milijonov evrov. Zheng je v polfinalu premagala Čehinjo Barboro Krejčikovo s 6:3 in 7:5, Gauff pa Belorusinjo Arino Sabalenko s 7:6 (4) in 6:3.

Dvaindvajsetletna Kitajka, ki se je letos prvič uvrstila na zaključni turnir WTA, je za polfinalno zmago nad šest let starejšo Krejčikovo potrebovala uro in 41 minut. Letošnja zmagovalka olimpijskih iger v Parizu bo v Savdski Arabiji naskakovala peto turnirsko zmago na turnirjih serije WTA, potem ko je letos slavila v Tokiu in Palermu, lani pa v Zhengzhouju in Palermu.

FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Njena finalna tekmica na prestižnem turnirju osmih najboljših igralk v letošnji sezoni bo 20-letna Gauff. Lanska zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je bila v drugem polfinalnem obračunu boljša od trenutno prve igralke na jakostni lestvici WTA, Belorusinjo je po uri in 51 minutah premagala s 7:6 (4) in 6:3.

Gauff, sicer lanska polfinalistka zaključnega turnirja WTA v Cancunu, je med letoma 2019 in 2024 dosegla osem turnirskih zmag. Poleg njenega največjega lanskega triumfa v New Yorku je dvakrat slavila v Aucklandu, po enkrat pa v Linzu, Parmi, Washingtonu, Cincinnatiju in Pekingu.

Rijad, finale WTA (14 milijonov evrov):

Zheng Qinwen (Kit) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:3, 7:5;

Coco Gauff (ZDA) - Arina Sabalenka (Blr) 7:6 (4), 6:3.