Zidanškova namučila grško zvezdnico, zmaga Kaje Juvan

Tamara Zidanšek je bila na turnirju v avstralskem mestu Adelaide na pragu presenečenja proti šesti igralki sveta, Grkinji Marii Sakari, ki pa je na koncu dobila dvoboj s 6:2, 0:6 in 6:4. Juvanova je s 6:4 in 6:2 premagala Francozinjo Cloe Paquet. V prvem nizu je vse kazalo, da bo Grkinja gladko dobila dvoboj, ki je na koncu trajal več kot dve uri. Sakarijeva je Slovenki odvzela servis v četrti in osmi igri. A v drugem se je vse obrnilo in Zidanškova je tekmici »zavezala kravato«.

V tretjem je nato Sakarijeva povedla s 3:0, a je tekmovalka iz Slovenskih Konjic izenačila in odločala je šele zadnja, 12. igra. V njej je Grkinja pokazala večji psihično trdnost in še enkrat za skupno zmago tekmici odvzela servis.

»Nisem se počutila dovolj dobro, da bi pokazala svojo najboljšo igro. Vsekakor to ni bil dober nastop, a našla sem način, da se prebijem naprej. Vesela sem, da sem se uvrstila v drugi krog,« je po zmagi povedala tretjepostavljena Grkinja, ki je napravila kar 30 neizsiljenih napak.

Juvanova pa je imela težko delo predvsem v prvem nizu, ko je tekmica povedla z 2:0, nato pa je Slovenka izid poravnala. Odločilni »break« ji je uspel v sedmi igri za vodstvo s 4:3 in to prednost je ubranila do konca. V drugem je mlada Slovenka povedla s 3:0, kasneje tudi sama oddala servis, a dvoboj po slabi uri in pol zanesljivo pripeljala do konca.