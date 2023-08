Zlobneži izkoristili Alcarazovo priljubljenost

Povsem razumljivo je, da priljubljenost španskega teniškega dragulja Carlosa Alcaraza nenehno narašča. Je vodilni igralec lestvice ATP, nazadnje se je iz Wimbledona vrnil z lovoriko zmagovalca, njegovo drugo na turnirjih za grand slam.

Toda nepridipravi lahko to njegovo priljubljenost tudi zlorabijo, kar se je zgodilo na medmrežju, kjer je skupina ponujala srečanje in pogovore z 20-letnim Špancem, za kar je bilo seveda nakazati denar. Alcaraz o tej »ponudbi« ni vedel ničesar, zato se je zdaj oglasil prek svojega profila na instagramu: »Dobil sem informacijo, da obstaja skupina ljudi, ki, proti plačilu seveda, zagotavlja spoznavanje z menoj. Jaz in moja ekipa o tem ne veva ničesar. Rad imam svoje navijače, oni so najboljši in prav žalosten sem, ko takole slišim, kako jih posamezniki poskusijo izkoristiti.«

Alcaraz je sicer zdaj na severnoameriški turneji, trenutno v Torontu, začelo pa se je že odštevanje do zadnjega turnirja sezone za grand slam, ki bo v New Yorku od 28. avgusta do 10. septembra.