Zmagovalka OP ZDA s posebnim povabilom za Indian Wells

Tako je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Glavni del tekmovanja se bo začel prihodnji teden. Eden največjih turnirjev na svetu bi moral biti sicer na sporedu marca letos, a so ga organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na oktober (od 4. do 17.).



Na njem bo nastopila tudi Emma Raducanu, ki je presenetljivo osvojila zadnji grand slam sezone, ko je v finalu ugnala Kanadčanko Leylah Fernandez, prav tako najstnico.



Osemnajstletna Britanka bo tako debitirala na turnirju, ki so mu v svetu tenisa nadeli naziv »peti grand slam«. Raducanujeva je na turnirjih najvišjega ranga prvič nastopila šele junija, na domačem grand slamu v Wimbledonu pa je izpadla v četrtem kolu.



Organizatorji so v izjavi za javnost sporočili, da bodo preostale dobitnike posebnih povabil razkrili v prihodnjih dneh.

