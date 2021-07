Beni z Broda z zlatim čolnom na domače brzice

Veliko zaslug za zlato kolajno ima tudi trener Jože Didmar. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Benjamin se je razveselil zlatega čolna, ki so ga pripravili v podmladku KKK Tacen. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Savšek je prišel domov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Čas je zlato, so zapisali navijači. FOTO: P. Z.



Navijači so dolgo čakali svojega junaka. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Savšek je dokončal zbirko zlatih kolajn. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Manjali niso niti transparenti. FOTO: P. Z.

Kauzer še prilil olje na ogenj

Benjamin Savšek je ob orihodu na letališče povedal: »Najbolj se veselim srečanja z domačimi, da se lahko z njimi poveselim. Res mi je uspela prav posebna vožnja. Še nekaj več sem dodal temu, kar sem načrtoval. Kolajna je poplačilo več let trdega dela. V tem času je veliko časa šlo za priprave, včasih sem tudi, ko sem bil doma, bil odsoten, z mislimi pri nastopu na olimpijskih igrah. Tudi neke izkušnje iz Londona in potem iz Ria so priplavale na dan in mi vlile dodatno motivacijo. Želja je tista, ki te vodi do cilja, samo delo pa je tisto, ki te do njega pripelje. Peter (Kauzer; op. p.) mi je pred tekmo rekel: "Go big or go home". To mi je res dalo dodatno energijo. Odpeljal sem vožnjo kariere. Zdaj jaz držim pesti zanj.«

Oče Matjaž in brat Jonas Savšek sta bila organizatorja sprejema. FOTO: P. Z.

Zbralo se je okrog 100 navijačev. FOTO: P. Z.

Zlati kanuistje doma. Letalo je iz Istanbula na brniško letališče priletelo ob 8.30, pol ure kasneje je olimpijski prvak iz Tokia zagledal ženoin otroka,in šestletnega. Množici navdušencev, večino je poznal osebno, je nasmejan ponosno pokazal zlato kolajno ter v dar prejel zlati čoln KKK Tacen.Glavna organizatorja sprejema sta bila njegov očein bratter klub iz Tacna ... »Kakšnega Tacna, mi smo z Broda, proga je na Brodu. Nam lokalcem je to pomembno. Ime Tacen se je res nekako prijelo, ampak Brod je Brod!« iz lokalpatriotske kože ni mogel oče Matjaž, ki je prijateljem in znancem delil čokoladice in zastavice, starim sabljam pa je pripadlo tudi šilce žganega.Pred izhodom na novem terminalu Letališča Jožeta Pučnika se je že pred osmo uro zbralo kakih sto ljudi, vihteli so zastavice, igrala je harmonika, ki sta ji je pridružila kontrabas in trobenta. Oče Matjaž je z raskavim glasom, ranjenim zaradi navijanja, dvigoval razpoloženje. Zraven je bila ženaNapetost je naraščala, ko so začeli prihajati prvi potniki. Ko je na vrata prišel olimpijski prvak, je završalo. Nasmejani Savšek je najprej objel ženo in otroka. »Lepo ga je imeti spet doma,« je bila dragega vesela Arnita, ki se veseli družinskega oddiha: »Zdaj bo še nekaj obveznosti, prihodnji teden pa gremo na dopust v Zadar.«V Dalmaciji bo Savšek, že prej svetovni (2017) in evropski prvak (2015), napolnil baterije. Bil je navdušen nad sprejemom, ki ga je presenetil, saj je bila vendarle zgodnja ura in delovni dan. »Saj bi še ostal v Tokiu in spodbujal naše športnike, ampak tudi domov je lepo priti. Zelo sem vesel, to je krona moje kariere,« je dejal 34-letni Savšek, ki bo gotovo vztrajal do Pariza 2024, kjer bi branil olimpijski naslov.Velik aplavz je požel tudi njegov trener, ki je nadgradil desetletno delo. Ploskali so tudi nogometaši Domžal, ki so se odpravljali na Finsko na povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo, ter nogometni trener, ki je čakal ženo, olimpijsko fizioterapevtko. »Kajakaši so imeli svojega fizioterapevta, zato z Benjaminom nisem delala, sem se pa z veseljem slikala z njim, ko je prejel kolajno,« je povedala Katja in razkrila, da na letalu ni bilo posebne veselice, saj je bila pot precej utrujajoča.Najbolj glasni so bili mladi kajakaši in kanuisti iz KKK Tacen, ki so jih pripeljali v dveh kombijih. Na enem sta bila zlati čoln in zlato veslo, ki so ju pripravili nadobudni športniki. Savšek je bil vesel darila in ga ponosno kazal množici fotografov. »Čoln bo zdaj vsaj kakšen teden postavljen ob stran. Potem bom pa videl, ali ga bom vzel s seboj na dopust,« se na brzice ne mudi Savšku.Popoldne bo posebna proslava v čast Savšku in trenerju Vidmarju v gostilni Košir v Tacnu.