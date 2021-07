O zadnjem četrtfinalistu bosta odločili Argentina in Japonska

Nesrečni Aron Baynes

Po današnjih tekmah olimpijskega košarkarskega turnirja za moške so znana imena sedmih udeležencev torkovega četrtfinala. To so Slovenija, Španija, Francija, ZDA, Avstralija, Italija in Nemčija. O zadnjem prostem mestu bo odločil jutrišnji dvoboj med Argentino in Japonsko v skupini C.V skupini A je Francija potrdila osvojitev prvega mesta z zmago nad Iranom z 79:62 (Heurtel 16, Luwawu-Cabarrot 12; Haddadi 18, Kazemi 11), čeprav je selektortokrat namenil nosilcem igre manjšo minutažo. Reprezentanca ZDA pa je po slabšem začetku in izgubljeni uvodni četrtini (18:25) ugnala Češko s 119:84 (Tatum 27, Durant 23; Schilb 17, Balvin 15). Američani so si z drugim gladkim uspehom zagotovili mesto v prvem kakovostnu bobnu na žrebanju četrtfinalnih parov, saj imajo daleč najboljši izkupiček med drugouvrščenimi moštvi: pet točk in razliko v koših +82. Čehi so že končali tekmovanje, saj bodo pri primerjavi tretjeuvrščenih moštev z eno zmago in razliko v koših -49 zaostali za zmagovalcem tekme med Argentino in Japonsko, ne glede na to, kdo ga bo dobil.V skupini B je Avstralija že pred tekmo z Nemčijo ostala brez nekdanjega Olimpijinega centra, ki si je pri padcu v kopalnici poslabšal poškodbo vratu in se poslovil od OI, a dosegla tretjo zmago. Nemčijo je prekosila z 89:76 (Mills 24, Landale 18; Obst 17, Giffey 11), a tudi poraženci niso imeli pretiranega razloga za nezadovoljstvo, saj so si s štirimi točkami in razliko v koših -16 prislužili napredovanje. Drugo mesto je skupini je pripadlo Italiji, saj je z 80:71 (Melli 15, Mannion 14; Metu 22, Nwora 20) ugnala Nigerijo, ki je pripotovala v Tokio z osmimi aduti iz lige NBA, a doživela tri poraze s skupno razliko 33 točk.V nedeljo bosta na sporedu še tekmi med Japonsko in Argentino (6.40) ter Slovenijo in Španijo (10.20), ki bosta odločili o končni razvrstitvi v skupini C.