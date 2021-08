Pred zgodovinskih izzivom Dončić tudi prvi kandidat za nagrado MVP

Tekmec slovenskih košarkarjev bo tretja reprezentanca na lestvici Mednarodne košarkarske zveze, Avstralija, ki ima v svojih vrstah pet igralcev iz lige NBA. Tekma za bron bo zadnje dejanje olimpijskega košarkarskega turnirja za moške, saj so naslov že osvojili Američani, ki so premagali Francijo s 87:82.



Avstralija je doslej sodelovala na petnajstih olimpijskih igrah, od 1972 je bila vselej med udeleženkami, še vedno pa čaka na svojo prvo kolajno v košarki. Štirikrat je igrala tekmo za tretje mesto in vsakokrat izgubila. V Rio de Janeiru je bila za točko boljša Španija, 1996 in 2000 ji je bron speljala Litva, 1988 pa ZDA.



Čeprav je Avstralija izkušena reprezentanca, ki v podobni postavi že vrsto let igra na največjih tekmovanjih – svetovno prvenstvo 2019 je prav tako končala na četrtem mestu, ji športne stavnice pripisujejo manj možnosti za osvojitev tretjega meta kot Sloveniji. Bwin na primer ima za Slovenijo kvoto 1,72, za Avstralijo pa 2,15.

Tudi Avstralci bodo motivirani

Tako Slovenija kot Avstralija sta predtekmovanje v Tokiu končali brez poraza. Slovenci so bili boljši do Argentincev, Japoncev in Špancev, Avstralci pa so nastopili v skupini z Nemci, Italijani in Nigerijci. V četrtfinalu je nato Slovenija ugnala Nemčijo, Avstralija pa prav tako prepričljivo Argentino.



»Avstralci gojijo 'poletno igro', agresivno v obrambi in hitro v napadu. Veliko mečejo za tri, ogromno se vrti okoli Pattyja Millsa, ki bo kar izziv za nas. Imajo veliko izkušenih igralcev, ki imajo izkušnje z vseh velikih tekmovanj, lige NBA in evrolige. Tudi oni imajo veliko motivacijo, saj do zdaj še nimajo kolajne na olimpijskih igrah,« je pred zgodovinskim izzivom dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.



Po tekmi za tretje mesto bodo organizatorji razglasili najkoristnejšega igralca olimpijskih iger, ki ga izbirajo obiskovalci spletne strani Fiba. Po koncu finalne tekme med ZDA in Francijo je še vedno premočno vodil Luka Dončić; zbral je 65 odstotkov glasov. Na drugem mestu je bil Američan Kevin Durant (10 %), sledijo pa še Španec Ricky Rubio (6 %), Francoz Nando de Colo (4 %) in Avstralec Mills (3 %). Dva odstotka glasov je do zaključka finalne tekme dobila možnost »nekdo drug«.

