Roglič se sprašuje, kako pripravljeni so drugi

Tadej Pogačar. FOTO: Jure Makovec/AFP

Jan Polanc, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Tratnik in Eugenia Bujak so že prevozili olimpijsko progo, ki je pisana na kožo našim najboljšim kolesarjem.. FOTO: Instagram

Že prvi uradni tekmovalni dan olimpijskih iger v Tokiu bo za Slovenijo tudi prvi vrhunec. Na sporedu bo 234 kilometrov dolga cestna vožnja kolesarjev, na kateri bodo pričakovanja slovenske javnosti velika.insodita v sam vrh favoritov, a v slovenskem taboru se zavedajo, da se do želenega odličja ne bo lahko dokopati.Slovenci pričakujejo, da bodo vse reprezentance na izredno zahtevni progi s številnimi vzponi (4865 višinskih metrov) dirkale proti njim. Predvsem bodo poskušale preprečiti, da bi odločal zadnji vzpon, kar bi na papirju ustrezalo Rogliču in Pogačarju. Oba slovenska aduta se pred dirko dobro počutita, nista pa posebej zgovorna. Oba menita, da so napovedi sila nehvaležne in da se bo šele na sami dirki videlo, kako in kaj.»Moje stanje je dobro, v primerjavi s tistim, kar je bilo, veliko boljše. Počutim se pripravljenega, zato sem konec koncev tudi prišel sem, kako dobro pa so pripravljeni drugi, pa bomo videli. Težavnost proge in vročina bosta poskrbeli za selekcijo skozi vso dirko, menim, da bodo do konca zdržali le najboljši. Bomo videli, če bomo med njimi,« je v napovedih za TV Slovenijo previden Roglič.»Dirko bo težko kontrolirati. Ekipe so majhne, lahko da se bo kaj odločilnega zgodilo že pred zadnjim vzponom. Smo dobro razpoloženi, tu se imamo dobro, ekipni duh je na visoki ravni, smo optimisti. Noge niso vsak dan enako močne, upam pa, da bodo močne v pravem trenutku,« pa se nadeja Pogačar, zmagovalec Toura.»Za nas bi bil najboljši scenarij, da pridemo pod klanec skupaj in da potem Primož in Tadej pokažeta, kdo je močnejši. Predvidevam, da bodo vsi dirkali proti nam, tako da bova morala najbrž zsvoje delo opraviti že prej. Menim, da se bo napad zgodil že na vzponu na Fuji, tam ne bo smela uiti večja skupina. Taktika in opazovanje dirke bosta zelo pomembna dejavnika,« pa meni, ki bo s Polancem odigral veliko vlogo pri pomoči slovenskima kandidatoma za vrh.Strokovnjaki v širši krog favoritov uvrščajo še Belgijca, Ekvadorca, Španca, a dobrih tekmovalcev, specialistov za vzpone, ki bodo krojili razplet, je ogromno, tako da bo veliko odvisno tudi od njihovih pomočnikov.»Možnih različic je ogromno. Mi se bomo dogovorili o določenih stvareh, se jih poskušali držati. A mogoče se bo odvilo povsem drugače od predvidevanj, takrat bo treba reagirati. Verjamem, da bodo fantje to zmogli,« pa se nadeja slovenski selektor