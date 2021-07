Selektor že ve, kdo bo pokrival Luko Dončića

Luka Dončić in Facundo Campazzo sta bila nekoč tudi soigralca pri madridskem Realu, tekemca pa sta tudi v NBA. FOTO: Reuters



Ne kaže podcenjevati Japoncev

Mike Tobey je tudi navdušil Sekulića. FOTO: Fiba

Pred prvim nastopom na olimpijskih igrah z Argentino so se medijem predstavili tudi slovenski košarkarji. Selektorpoudarja, da so prav vsi nasprotniki na igrah težki, za vsakega pa ima Slovenija pripravljen recept za uspeh.Ponedeljkov prvi nasprotniki bodo svetovni podprvaki Argentinci. »Igramo z Argentino, ki je finalist zadnjega svetovnega prvenstva, osvojila je zlato, srebro in bron na olimpijskih igrah. Imajo izkušnje in kvaliteto ter vedo, kako igrati takšne tekme. Mi se je bomo morali lotiti zelo pametno, skušati bomo izkoristiti naše prednosti in njihove slabosti,« pred tekmo napoveduje selektor, ki mu je kot prvemu uspelo pripeljati slovensko reprezentanco na olimpijski turnir.Sekulić opozarja predvsem na oba zvezdnika v argentinski vrsti, ki je soigralecpri Denverju v NBA, in izkušenega. »To sta ključna igralca, ki pa imata pomoč kar nekaj dobrih soigralcev iz evrolige, NBA. Ekipa je zelo kakovostna, dodatno pa jo krasi južnoameriški temperament.«Da so nevarni vsakomur, so Argentinci dokazovali prav na vseh zadnjih turnirjih, kar priča tudi o dobri pripravi na tekmo. Bržkone so se odlično pripravili tudi na prvega slovenskega zvezdnika, ki ga bo po oceni strokovnega vodstva slovenske reprezentance verjetno kril(Oklahoma).Slovenska prednost, ki jo v zadnjem obdobju kažejo košarkarji, pa je ob superzvezdniku Dončiću predvsem kolektivna igra in uspehi, ki pri igralcih dvigajo samozavest. »Igralci se zavedajo, kdo je kreator naše igre in če žoga zaokroži na način kot doslej in če ponovimo kolektivno, odgovorno in požrtvovalno igro v obrambi, ki smo jo kazali do zdaj, lahko pridemo do uspeha,« meni slovenski selektor.Sekulić ni mogel niti mimo zadnje odlične okrepitve v slovenski vrsti, košarkarja Valencie, ki se je izkazal kot prvovrstna izbira vodstva zveze.»Res smo imeli srečo pri izbiri. Dokazal je, da je velik igralec v vzponu, izjemno pa se je vklopil tudi v naš način igre in se ujel z Luko.« To sta Dončić in Tobey pokazala na kvalifikacijskem turnirju v Litvi, kjer so si Slovenci priigrali premierni nastop na OI.Po Argentini Slovenijo čakata še dva težka obračuna. Sekulić opozarja tudi na gostitelje olimpijskega turnirja.»Tudi Japonci so izjemno kakovostna ekipa z dvema NBA košarkarjema. So borbeni in zelo nevarni z razdalje, zato se bo nanje treba temeljito pripraviti.«Za konec pa sledi ena od poslastic turnirja. Dvoboj evropskih prvakov Slovencev s svetovnimi prvaki Španci.»O Špancih ne gre izgubljati besed. Zanesljivo so bolj izkušeni od nas, a tudi starejši, kar bomo skušali izkoristiti. Pred tekmo z njimi je za nas zanesljivo primarni cilj zmaga na tekmi z Argentino,« je za konec pristavil Sekulić.Dvoboj med Slovenijo in Argentino bo na sporedu v ponedeljek ob 6.40, v skupini C pa se bosta ob 14. uri pomerili še Japonska in Španija.