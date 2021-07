Španka izločila št. 1 in poškodba branilca naslova

Ashleigh Barty lahko olimpijsko kolajni osvoji le še v dvojicah. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Zmagovalec iz Ria de Janeira Andy Murray je zaradi poškodbe odpovedal nastop v posamični konkurenci, ostal pa je v konkurenci dvojic. FOTO: Mike Segar/Reuters

Avstralska teniška igralkaje že končala nastope med posameznicami na olimpijskih igrah v Tokiu. Prva igralka sveta in nedavna zmagovalka Wimbledona je morala v prvem krogu priznati premoč Španki, ki je slavila s 6:4, 6:3. V moški konkurenci pa je nastope odpovedal dvakratni olimpijski prvak BritanecBartyjeva ima sicer še možnost, da osvoji naslov olimpijske prvakinje, saj je v soboto slavila v prvem krogu dvojic z rojakinjo Storm Sanders.Danes je bila v dvoboju proti 48. igralki sveta nezanesljiva pri začetnem udarcu. Španka je prišla kar do petih odvzemov servisa, medtem ko je prva igralka sveta izkoristila le dve od devetih priložnost za brejk. Dvoboj je trajal uro in 35 minut.Zanesljivo je v drugi krog napredovala tretja nosilka, Belorusinja. Od Poljakinjeje bila boljša s 6:2, 6:1. V drugi krog se je prebila tudi finalistka Wimbledona, Čehinja, od nosilk pa je izpadla letošnja finalistka OP Avstralije, AmeričankaV moški konkurenci posameznikov pa ne bo nastopil dvakratni olimpijski prvak, Britanec Andy Murray. Zaradi poškodbe stegenske mišice je odpovedal današnji nastop, potem ko je v soboto napredoval v konkurenci dvojic. Organizatorji so sporočili, da zaenkrat ostaja v konkurenci dvojic.Štiriintridesetletni Britanec bi moral danes igrati proti devetemu nosilcu, KanadčanuMurray je zlato kolajno osvojil na OI v Londonu 2012 in Riu 2016.